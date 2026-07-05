埃及考古大發現 2000年古墓與拜占庭古城出土

埃及觀光與文物部宣布，考古學家近日在地中海沿岸成功挖掘出一批距今將近二千年的古墓，並在西部沙漠中發現了一座拜占庭時期（Byzantine period）的古城遺址。

《法新社》報道，埃及觀光與文物部在聲明中指出，這項重大的沿海考古發現位於亞歷山大港（Alexandria）以西約一百公里的馬里納阿拉敏（Marina El-Alamein）。考古團隊在近期的挖掘工作中，共發現18座希臘羅馬時期的古墓。

於馬里納阿拉敏遺址中出土的文物。美聯社

考古學家在地中海沿岸的馬里納阿拉敏發現18座希臘羅馬時期古墓。美聯社

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考古人員指出，部分墓室至今仍保留著原始的石製封門石板。此外，現場還掘出一具長約2.5米的花崗岩石棺，其棺蓋依舊完整無缺，顯示這些墳墓已被完好封存了將近2000年。在墓室內部，考古學家發現了人類遺骸，其身旁散落著陶器、雙耳瓶以及其他精美的陪葬品。



其中最引人注目的，是考古人員在幾具骸骨中發現24件黃金陪葬品，這種喪葬習俗與古埃及人對來世的信仰密切相關。

該遺址被認為對應於古城萊卡斯皮斯（Leukaspis），這是一座曾於希臘化時期至拜占庭時期之間蓬勃發展的地中海港口城市。埃及觀光與文物部表示，這項最新發現使馬里納阿拉敏已知墓葬總數增加至44座。該遺址最早於1986年在一次工程施工期間被意外發現。