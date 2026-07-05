美國250周年國慶煙花滙演 布魯克林大橋大火

美國於當地時間周六（4日）舉行國慶250周年慶典，惟紐約著名地標布魯克林大橋（Brooklyn Bridge）在當晚舉行國慶煙花匯演期間，意外引發火警。大橋橋面一度火光熊熊並冒出大量濃煙，幸得消防部門迅速趕抵現場撲救，火勢被即時控制，事件中未造成任何人員傷亡。

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網上瘋傳現場影片顯示，當煙花在夜空中持續綻放之際，大橋路面的部分區域卻突然起火，濃煙不斷向半空竄升。當地媒體報道，在煙花表演期間，橋面至少有四處地點同時起火。

報道指出，大批消防人員在接報後迅速趕赴現場，並在極短時間內成功將火勢完全撲滅。鑑於大橋早因是次煙花匯演而提前實施封閉，火警並未造成任何遊客或工作人員受傷。當局目前正對起火的具體原因展開進一步調查。