珍惜生命︱南韓護士不堪前輩「燒魂」欺凌3年輕生 李在明痛批令調查

韓國職場欺凌問題嚴峻，近日京畿道廣州市一名27歲護士姜秀彬（音譯），因不堪忍受前輩長達近3年的「燒魂」式職場欺凌，最終選擇輕生。事件曝光後引發全國公憤，韓國總統李在明亦親自在社交平台上發文，對事件予以強烈譴責。

據悉，姜秀彬生前於京畿道廣州市某醫院任職，期間長期遭受多名前輩的惡意針對與欺凌。她在無奈離職後，曾向勞動廳作出投訴，惟最終三名加害者當中，僅一人受到「口頭訓誡」的輕微處分，其餘人等則繼續留在醫院工作。承受巨大精神創傷的姜秀彬，最終走上絕路。

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所謂的「燒魂」（意指「將靈魂焚燒至化為灰燼為止」），是韓國護理界內根深蒂固且惡名昭彰的欺凌文化，新入職護士往往成為受害對象。在姜秀彬遺下的日記中，寫滿了「每天都像活在地獄」、「若辭職便無力支付每月的房租，因此必須再次走進那個地獄」等絕望字句。據了解，曾有前輩當眾對她進行言語侮辱，冷嘲熱諷稱「我可以燒到妳死為止」。姜秀彬生前曾多次向護士長及醫院相關部門求助，卻始終未獲正視與處理，最終釀成不可挽回的悲劇。

悲劇曝光後，隨即點燃韓國網民的怒火，期間更傳出民眾挺身反擊的事件。一名曾於涉事醫院留醫的民眾在網上討論區透露，住院期間每晚均聽見隔壁病房傳來前輩護士對後輩的瘋狂咆哮，甚至聽見後輩無助的哭喊聲。該名民眾其後向衛生部門提出實名舉報。在強大輿論及民眾施壓下，涉事醫院最終迫使其中一名欺凌者離職。

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針對此宗悲劇，韓國總統李在明罕有地在社交媒體上發文痛批：「『燒魂』惡習等同恐怖暴力！無論以教育、慣例抑或組織文化為藉口，都絕不能將其合理化。」他隨即下令相關部門對該涉事醫院展開即時的勞動檢查，並全面成立專案小組介入徹查事件進行深入調查。



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