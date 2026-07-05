美國250周年國慶 教宗良十四世暗批特朗普移民政策

適逢美國建國250週年國慶（4日），教宗良十四世（Pope Leo XIV）透過梵蒂岡發表賀詞，在向美國致意之餘，亦借移民議題，婉轉對美國總統特朗普的強硬移民政策作出警示，呼籲美國人民須以「同情心」對待移民。

《新聞週刊》報道，原籍美國芝加哥的良十四世在賀詞中指出，美國建國250週年不僅是為了慶祝國家走過的非凡歷程，更是當代美國人反思對彼此及後代所肩負責任的重要時刻。

他特別強調，捍衛生命意指「歡迎、保護並協助移民」，因為移民的希望、犧牲與貢獻，自美國建國之初便早已深深烙印在國家歷史中。儘管賀詞中並未直接指名道姓，但外界普遍解讀，教宗此番言論正是針對特朗普近年推行之強硬移民措施的婉轉批評與規勸。