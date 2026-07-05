金正恩視察新驅逐艦「姜健號」 要求兩個月內移交服役

朝鮮半島緊張局勢持續升溫，平壤方面再度高調展示海軍核心戰略威懾力。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩於剛過去的周五（3日），親自視察了朝鮮（北韓）海軍新一代驅逐艦「姜健號」的武器系統性能評估試驗，並在現場親自督導戰略巡航導彈的試射。

金正恩對該艦展現的「朝鮮式」先進海軍戰鬥系統給予極高評價，並嚴厲下達軍令，要求「姜健號」在完成所有試驗程序後，必須於兩個月內正式移交海軍服役，全速提升軍隊的戰爭執行能力。

7月3日，北韓領導人金正恩在北韓境內某處秘密地點對新建的「姜健號」驅逐艦的作戰系統進行評估，包括試射一枚戰略巡航導彈。 路透社/朝中社

親臨海軍基地視察

據朝中社報道，金正恩於周五親臨試驗現場，深入視察了「姜健號」驅逐艦各項主要武器系統的性能測試。期間，該艦進行了戰略巡航導彈的實彈試射，並同步測試了艦炮、自動機關槍及電子戰等多項核心攻防戰鬥系統。

金正恩在現場表示，「姜健號」上搭載的反艦、反潛、防空武器系統以及戰略攻擊武器系統，其戰鬥威力和可信度「正經過負責任的驗證」。他強調，鑑於近期朝鮮在武器系統開發上的驚人動向，這款全新戰艦的誕生，充分證實了朝鮮式海軍戰鬥系統的巨大發展潛力，將為徹底改變朝軍的戰略行動準備態勢提供極大的可能性。

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金正恩：以更鮮明行動展示「絕對實力」

視察期間，金正恩再次提出了朝軍海軍改革的戰略藍圖，要求將海軍艦隊基地，全面升格為具備現代化防禦與協調能力的海軍指揮中心。

面對日漸複雜的外交與軍事圍堵，金正恩重申，朝鮮必須持續大力推進、維持並不斷升級戰爭遏制力與戰爭執行能力。他強調，朝鮮將會以「更鮮明的實際行動」，向國際社會證明其堅決要擁有「絕對實力」的強大政治意志與決心。為此，金正恩要求相關軍工部門必須爭分奪秒，在「姜健號」完成後續測試後，於兩個月內立即交付海軍列裝服役，使其盡快形成即時戰鬥力。