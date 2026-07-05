美建國250周年｜特朗普發表獨立日演說「美國永遠第一」 雷暴延後兩小時重新登台

美國迎來建國250周年的歷史性里程碑，首都華盛頓卻上演了一幕天災與政治角力。據美聯社報道，在國家廣場（National Mall）因強烈雷暴緊急疏散群眾近兩小時後，美國總統特朗普（Donald Trump）於當地時間周六（4日）晚順利登台，發表獨立紀念日演說。特朗普在致詞中將愛國主義與其強烈的個人政治色彩相融合，形容建國250年是「有史以來最歡樂、最輝煌的里程碑之一」。他強調，美國將永遠領先，絕不會讓國家衰落。

特朗普向二戰老兵致敬兼開「連任」玩笑

據美聯社報道，在經歷了傍晚的劇烈暴風雨及緊急疏散後，國家廣場在雨過天晴後重新開放。特朗普登台後，首先向在場的退伍軍人致敬，包括多位二戰老兵及越戰時期首批領導特種部隊的非裔軍官。演說舞台背景更掛上了多面象徵美國歷史轉折點的傳奇國旗，包括林肯總統靈柩上的覆蓋國旗，以及萊特兄弟首飛飛機上攜帶的國旗，愛國氣氛濃厚。

儘管特朗普在致詞中大讚二戰的「最偉大世代」，並高呼「美國永遠第一、永不倒下」，但他亦不忘在台上發揮其標誌性幽默，甚至開玩笑稱自己將會尋求「第三個總統任期（無限連任）」，令現場支持者瘋狂喝彩。

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國慶演說變政見宣傳

然而，這場演說很快偏離了傳統的團結主題。特朗普在台上公開為其極具爭議的選舉法案「SAVE America Act」進行遊說，並重申對憲法第二修正案（擁槍權）的堅定支持，更再次高調譴責共產主義。分析指出，隨著11月中期選舉逼近，這類意識形態攻擊已成為其核心競選訊息。

值得關注的是，這場建國250周年慶典的組織架構已被徹底「特朗普化」。大會摒棄了十年前由國會成立跨黨派籌備組織，改由與白宮高度一致的團隊操辦。登場的暖場歌手亦是其標誌性集會的御用班底（如Lee Greenwood）。

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紐約巨型古帆船巡遊復刻經典

除了華府的雷雨折騰，全美多地在國慶周末均遭到破紀錄熱浪與惡劣天氣襲擊。費城、波士頓等多地慶典因暴雨被迫調整或取消。

不過，紐約的慶祝活動依然震撼，數十艘巨大的復古白帆船在自由女神像周邊及哈德遜河進行盛大巡遊，重現1976年建國雙百年的經典盛況，美軍「藍天使」特技飛行隊與法國空軍亦在上空拉出紅白藍三色煙霧，為這場複雜而狂熱的250周年生日獻禮。