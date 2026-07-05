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美俄元首通話85分鐘 普京稱願政治解決俄烏衝突邀特朗普訪問

即時國際
更新時間：09:07 2026-07-05 HKT
發佈時間：09:07 2026-07-05 HKT

俄羅斯總統普京與美國總統特朗普4日通話85分鐘，重申傾向於通過政治外交手段解決烏克蘭問題，同時他強調必須考慮到俄方的原則立場。普京又邀請特朗普到俄國訪問。

特朗普重申盡快停止軍事行動

據新華社報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫5日表示，應美方要求，普京與特朗普通話。通話中，普京向特朗普通報俄烏衝突的戰場情況，表示俄軍正發起進攻。

烏沙科夫說，特朗普在電話交談中重申將促成盡快停止軍事行動，尋求俄烏危機的和平解決之道。特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納將繼續開展調解並在合適時候到訪莫斯科。

據烏沙科夫介紹，關於伊朗局勢，普京在通話中表示，希望美伊在雙方諒解備忘錄基礎上進行的談判處理程序，能夠在關鍵問題上找到彼此都能接受的長期解決方案，並表示願為實現地區局勢緩和穩定提供切實幫助。特朗普對俄方立場和建設性建議表示感謝。

報道指，通話中普京邀請特朗普到俄羅斯訪問。

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