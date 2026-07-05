俄烏大規模互襲 烏軍空襲聖彼得堡油庫 俄方稱控制多個居民點

俄羅斯與烏克蘭近日再度互相發動大規模攻擊，雙方均稱對方能源、軍事及後勤設施成為打擊目標。烏克蘭周五至周六出動數百架無人機，攻擊俄羅斯北部城市聖彼得堡及周邊地區；俄方則宣稱在烏克蘭東部及哈爾科夫州控制更多居民點，俄烏戰事持續升溫。

俄：攻擊涉近500遠程無人機

烏克蘭無人機周六擊中聖彼得堡一處石油碼頭，網上流傳片段顯示港口一帶冒出大量濃煙。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍成功打擊聖彼得堡港口的石油基礎設施，以及喀琅施塔得（Kronstadt）海軍基地周邊軍事目標，形容這些行動屬烏方針對俄羅斯的「遠程制裁」。

聖彼得堡州長別格洛夫表示，這座擁有約600萬人口的城市遭遇「大規模」無人機襲擊，市內基洛夫斯基區一處石油設施被擊中，但未造成人員傷亡。鄰近的列寧格勒州州長德羅茲堅科則稱，位於波羅的海沿岸的維索茨克港口地區亦遭無人機襲擊，當地共擊落72架無人機，部分居民點出現輕微損毀。俄方未有披露港口受損詳情。

俄羅斯國防部聲稱，今次攻擊涉及近500架遠程無人機，其中約200架針對莫斯科。俄方又指，防空系統在過去24小時內摧毀了烏軍發射的10枚「火烈鳥」巡航導彈、9枚「海馬斯」火箭炮、16枚制導式航空炸彈及893架固定翼無人機。新華社引述俄方消息稱，俄軍過去24小時內亦打擊了烏軍在142個地區的燃料、能源及運輸基礎設施，以及遠程無人機生產和儲存設施，並襲擊烏軍及外國雇傭兵的臨時部署地點。

烏：摧毀69架俄無人機

烏克蘭方面則表示，3日至4日夜間共記錄268次交火，烏軍打擊了俄軍3個指揮所及5個無人機指揮所，並摧毀69架俄方無人機；俄方兩枚導彈及17架無人機則擊中烏克蘭16個目標。俄羅斯別爾哥羅德州代理州長舒瓦耶夫表示，烏軍對當地基礎設施發動自俄烏衝突爆發以來最大規模襲擊，導致州府別爾哥羅德市電力及供水中斷，但未造成傷亡。

烏克蘭近月持續加強對俄羅斯境內打擊，幾乎每日針對煉油廠、能源及軍工設施發動攻擊，已令俄羅斯多地出現燃油短缺。克里米亞亦因燃料供應緊張宣布進入緊急狀態，並在供電不穩下實施宵禁；有民眾更需在加油站排長龍等候。分析指，烏軍的遠程無人機戰略正逐步削弱俄軍後勤與補給線，令戰事更直接衝擊俄羅斯本土。

俄軍聲稱控制烏東重鎮 澤連斯基否認

另一方面俄軍亦聲稱在烏克蘭東部重鎮科斯特揚季尼夫卡取得進展，稱已控制當地多個居民點，並表示在哈爾科夫州控制的居民點增加了4個。烏克蘭總統澤連斯基否認俄軍已控制該城，指這是「又一個俄羅斯謊言」。分析指，俄軍雖然持續推進，但進展有限。

美國華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）最新估算顯示，俄軍至今已累積約140萬人傷亡，其中多達45萬人死亡；烏軍傷亡則介乎52萬至62.5萬人。