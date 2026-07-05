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哈梅內伊葬禮｜伊媒：美國向13國施壓 警告出席葬禮將影響雙邊關係

即時國際
更新時間：02:20 2026-07-05 HKT
發佈時間：02:20 2026-07-05 HKT

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，至少13個國家因受到美國壓力，決定不出席伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）葬禮儀式，當中包括部分東歐、非洲、海灣及東亞國家。

出席葬禮將被視為「不友好行為」

報道引述一名未具名高層消息人士稱，美國過去5天發動「全面行動」，試圖阻止外國代表團前往德黑蘭出席悼念活動。報道又指，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）曾於6月26日發出秘密指示，要求美國駐外使館及外交機構向東道國表明，若出席葬禮，將被視為「不友好行為」，並可能對美國與相關國家的雙邊關係造成負面後果。

相關新聞：哈梅內伊葬禮｜六天公眾告別儀式開始 哀悼者高呼「復仇！」

塔斯尼姆通訊社亦引述兩名未具名阿拉伯外交官稱，魯比奧曾親自向至少5個阿拉伯國家的官員提起此事。報道稱，美國駐非洲大使亦曾警告有關政府，若出席儀式，可能影響美方的發展援助。

哈梅內伊葬禮為期6天

部分未有派員出席的政府其後透過外交渠道向德黑蘭作出解釋。

相關新聞：哈梅內伊葬禮︱歷時6天跨國移靈料2000萬人送葬 保安級別前所未有

伊朗為已故最高領袖哈梅內伊舉行為期6天的盛大葬禮，數千民眾聚集在德黑蘭，向哈梅內伊作最後告別。哈梅內伊的兒子、現任最高領袖穆傑塔巴會否出席父親的葬禮，受到高度關注。

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