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沙特媒體：美伊下輸談判7月11日巴基斯坦舉行 將討論凍結資金及核問題

即時國際
更新時間：01:24 2026-07-05 HKT
發佈時間：01:24 2026-07-05 HKT

沙特傳媒阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）報道，美國與伊朗預計將於7月11日恢復談判，時間安排在伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）葬禮之後，標誌雙方外交接觸再度展開。

報道指，今次談判將涵蓋多項關鍵議題，包括伊朗制裁問題、被凍結資金安排，以及核問題相關談判進程。

美伊雙方上周三曾在多哈舉行間接技術會談，美國總統特朗普形容會談「非常正面」。伊朗方面則表示，雙方曾同意分階段釋放部分遭凍結的數十億美元資金，但美方官員其後否認已達成相關共識。

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普：美伊談判順利  推進伊朗無核化取得良好進展

今次重啟談判，距離雙方兩周前簽署備忘錄僅約數周。該備忘錄為期60天，要求雙方在限期內就伊朗核計劃等核心議題達成最終協議。

美國總統特朗普日前表示，美國與伊朗於周三（2日）在卡塔爾舉行會談時「進展順利」。他表示，美伊官員進行了一次「非常好的會晤」，又稱伊朗無核化進程取得良好進展。

 

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