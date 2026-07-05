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德國「另類選擇黨」舉行年度黨大會 2萬人封路抗議阻開會

即時國際
更新時間：00:02 2026-07-05 HKT
發佈時間：00:02 2026-07-05 HKT

德國「另類選擇黨」（AfD）4、5日在中部圖林根（Thuringia）邦首府艾福特（Erfurt）舉行年度黨代表大會。約2萬人湧入該市，封鎖主要道路並干擾大眾運輸，試圖阻止該黨開會，但大部分黨代表成功抵達會場，黨代表大會準時召開。

目前AfD在全國民調中領先、甚至有機會在稍後的地方選舉中，取得邦執政權。有鑑於過去的納粹黑歷史，德國人自認有責任對抗極右翼政治，AfD的快速崛起令許多德國人感到不安。

在「抵抗聯盟」（Resistance）的帶領下，抗議人士封鎖進入艾福特市區的主要通道，並在市中心靜坐以阻撓交通。示威活動大致平和，抗議人士僅與警方發生小規模衝突。

19歲示威者克魯格（Lene Krug）說：「AfD是一個散播仇恨的反民主的政黨。」另1名叫艾拉（Ella）、在艾福特1座廣場上阻撓輕軌運行的抗議者則說，「1933年到1945年的（納粹德國）歷史絕不能重演⋯⋯民主政黨必須了解到，一定要查禁（AfD）。」

納粹黨曾在1926年7月3到4日在同樣位於圖林根邦、距離艾福特僅大約半小時車程的威瑪（Weimar）召開黨代表大會。AfD在威瑪會議100周年之際，在附近召開黨大會，被指是蓄意挑釁，但AfD否認。

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