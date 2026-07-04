墨西哥女記者被人從家中擄走溶屍 4警涉協助犯罪集團被捕

墨西哥當局周五表示，在東部韋拉克魯斯州一處地點發現遺骸，證實屬於上月初被綁架的記者古茲曼（Roxana Guzman）。墨西哥是世界上對記者而言最危險的國家之一，當局至今就古茲曼案拘捕8人，包括4名市政警察。

路透社報道，古茲曼（Roxana Guzman）是犯罪新聞網站「東南資訊脈動」（Pulso Informativo del Sureste）的負責人。6月2日，數名蒙面男子持槍闖入其位於韋拉克魯斯州（Veracruz）南部城市南吉塔（Nanchital）的住家將她擄走，相關監視器影像在網上廣泛流傳。

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當地媒體報道，疑兇殺害古茲曼後，曾試圖將她的遺體放入裝滿燃料的桶中溶解。當局在現場尋獲部分骸骨，檢方發聲明稱，經法醫鑑定，尋獲的遺骸屬於古茲曼。

當局已先後拘捕8名涉案人員，包括東南伊索阿特蘭（Ixhuatlan del Sureste）4名警察，該鎮位於韋拉克魯斯市以南約300公里處。檢察官指這些警察涉嫌向犯罪集團提供資源、食物和後勤支援。

人權組織「第十九條」（Article 19）表示，自總統辛鮑姆於2024年10月就職以來，已有10名記者遇害。