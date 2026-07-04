全球最大紙飛機｜翼展20米真飛機一樣大 成功滑翔59米破世界紀錄

很多人都會摺紙飛機，但如果紙飛機大到像真正的飛機那麼大，它還能飛起來嗎？意大利比薩大學(University of Pisa)一班學生運用工程技術，成功打造出全球最大紙飛機，並成功飛行，獲健力士世界紀錄認證。

真飛機大小 僅重28.5公斤

這架名為「伊卡洛斯」（Icarus）的巨型紙飛機全長7米、翼展20米，重28.5公斤，是世界最大紙飛機，而且它真的飛得起，在人工拋射後滑翔59米，打破了新德國布倫瑞克理工大學自2013年起保持的紀錄。

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全球最大紙飛機Icarus由意大利比薩大學學生製作。 Unipinews

這架飛機的材料很簡單：只是紙張與膠水。但團隊以真正飛機採用的工程概念來設計翼梁、翼肋、前緣、後緣與尾翼等結構，並透過反覆模擬與測試，在重量、剛性、重心配置及空氣動力學之間取得平衡，使這架巨型紙飛機有足夠的飛行穩定性。

用工程概念設計 試驗數月

團隊使用了約300公斤的紙和60公斤的Vinavil Pro膠水，機體骨架採用每平方米120克的高強度紙張，外覆每平方米40克的薄紙，並製成蜂巢狀夾層結構，盡量不增加重量而提高剛性。團隊表示，他們的目標是不增加材料，透過重新設計材料排列方式，讓飛機結構能承受更大的載荷。

全球最大紙飛機Icarus人工拋射後滑翔59米。 Unipinews

比薩大學Unipinews引述團隊成員說：「一切都源於課間一些紙飛機，幾乎是開玩笑。我們當時還是學生，卻堅信只要方法得當，一張紙也能變成真正的工程。」經過數月的學習、模擬、錯誤和反覆嘗試，他們終於打破一項保持了13年的世界紀錄。