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日本研發全球最細胃鏡 拋棄式設計提高胃癌篩檢效率

即時國際
更新時間：17:16 2026-07-04 HKT
發佈時間：17:16 2026-07-04 HKT

日本大阪大學衍生新創公司Endoluminal Solutions開發出一款專為胃癌篩檢設計的拋棄式內視鏡檢查裝置。插入人體的導管是當前「全球最細」，直徑僅4.2毫米。該公司表示，希望可減輕受檢者的身體負擔，同時提升胃癌篩檢的普及率，計畫最快2028年申請製造及販售許，目標2029年投入應用。

較幼的胃管可減少檢查時的不適。 星島資料圖
較幼的胃管可減少檢查時的不適。 星島資料圖

日媒引述該公司指出，目前市面上的內視鏡導管直徑大多超過5毫米，而正在開發的新型裝置全球最細，直徑僅4.2毫米。經測試，其影像畫質、操作性能等各方面皆達到實用水準。

這套裝置不僅導管，連同操作攝影機的手把也是即棄式採一次性使用設計，無需清洗消毒，可節省作業時間，預計每小時可完成3至5人的胃癌篩檢，提高檢查效率，有助推廣大規模健康篩檢。

日本厚生省建議50歲以上民眾每2年接受一次胃癌篩檢。 星島資料圖
日本厚生省建議50歲以上民眾每2年接受一次胃癌篩檢。 星島資料圖

Endoluminal Solutions創辦人、大阪大學特任教授中島清一表示，希望打造一款「任何人都能毫無抗拒接受檢查」的內視鏡，實現「沒有人因胃癌而喪命的社會」。

在日本每年約有10.5萬人確診胃癌，約4萬人因此死亡。日本厚生勞動省建議50歲以上民眾每2年接受一次胃癌篩檢，但2022年篩檢率低於50%。

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