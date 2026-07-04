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南韓女警開警車救援反輾斃倒路婦人 稱街燈太暗「真的沒看到」

即時國際
更新時間：15:22 2026-07-04 HKT
發佈時間：15:22 2026-07-04 HKT

南韓仁川周五凌晨發生一宗極具爭議的警車輾斃民眾案件，警方接報「有人躺在路上」，派一名20餘歲年輕女警駕駛巡邏車趕往現場，警車卻輾過倒在路中央的60餘歲婦人，致其傷重身亡。目前這名女警已遭立案調查。

據韓聯社報道，南韓仁川彌鄒忽警察署通報，當地時間3日凌晨12時45分左右，警方接獲熱心民眾報案，稱彌鄒忽區崇義的一處窄巷（巷弄）「有民眾倒臥在路邊」。

當地派出所隨即派遣20餘歲的A巡警與B警長同赴現場。巡邏車抵達該窄巷準備轉彎時，A巡警疑似完全沒有注意到前方狀況，車輪直接壓過躺在地上的6旬婦，結果送院宣告不治。

轉彎死角落入盲點？

警方表示，事故現場是社區窄巷，路燈較暗，且剛好位於左轉彎的死角路段。涉案的A女警在接受初步調查時供稱：「當時現場太暗，真的沒有看到地上躺着人。」她坦承駕駛過程中存在疏忽。

而B警長雖然同車，但因坐在副駕駛座，不承擔駕駛時的安全注意義務，因此初步認定不屬於懲處或處罰對象。」

警方表示：「目前正在調閱案發地點周邊的監視器（CCTV）以及巡邏車的行車紀錄器，藉此釐清具體的事故原因與肇責比例，後續將評估是否對肇事女警申請拘留審查。

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