委內瑞拉地震｜遇難人數升至2954人 餘震達942次 超過3萬救援人員搜救中

委內瑞拉百年來最嚴重的雙重強震，傷亡數字正以驚人速度持續攀升，災區搜救工作進入與死神搏鬥的關鍵階段。委內瑞拉全國代表大會主席羅德里格斯（Jorge Rodríguez）於當地時間7月4日召開最新災情通報，證實強震已導致遇難人數飙升至2,954人，受傷人數亦急增至16,592人，兩者合計死傷已突破1.9萬人。隨着廢墟現場陸續被挖開，完全倒塌粉碎的建築物已增加至190棟，餘震更錄得驚人的942次，令災區隨時面臨二次倒塌的致命威脅。

倒塌大樓升至190棟

綜合埃菲社及委內瑞拉官方數據，自6月24日傍晚遭遇雙重強震襲擊以來，災區的餘震活動極其活躍，截至目前已記錄到多達942次餘震，嚴重阻礙了救援進度。官方評估指出，強震至今已造成全國856棟建築物受損，其中有190棟完全倒塌，化為一片廢墟。

為了解決災民的安頓問題，委內瑞拉政府與國際人道組織已在災區緊急設立了80處臨時安置營地（難民營）。最新數據顯示，雖然目前已有6,462人在黃金時間內幸運獲救，但仍有高達16,309人因家園被毀而徹底失去住所、流離失所。

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逾3萬名搜救人員與義工在線

為了爭分奪秒尋找生還者，目前災區已投入了龐大的救援力量。登記在案的救援隊伍中，包括3,281名來自世界各地的國際專業救援人員，以及多達26,984名登記在冊的本地志願者，合共超過3萬人在廢墟一線展開地毯式搜救。

由於許多家庭至今仍與親人失聯，委內瑞拉政府已緊急開通了多條電話熱線及數字申報平台，供民眾即時報告失踪人員信息。然而，由於通訊網絡及電力基礎設施在震後損毀極其嚴重，當局坦言目前數據統計存在滯後，暫未能更新確切的失踪人數，外界預料死亡人數在未來數日恐會進一步上升。

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遺體堆積 法醫日檢400具

在拉瓜伊拉，一個港口倉庫用作臨時停屍間，在醫院、避難所和廢墟中尋親不果的人人，轉到停屍間苦等數小時，試圖確認親人的死訊。

一名委內瑞拉法醫病理學家匿名受訪，表示自己每日處理多達400具遺體，估計政府公布的死亡人數不到實際的三分之一。由於冷藏車爆滿，屍袋、棺木只能放置在露天場地，曝曬之下加速腐爛，尚未識別身份的遺體辨認難度也愈來愈高。

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