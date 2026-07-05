Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

委內瑞拉地震｜遇難人數升至2954人 餘震達942次 超過3萬救援人員搜救中

即時國際
更新時間：11:10 2026-07-05 HKT
發佈時間：11:10 2026-07-05 HKT

委內瑞拉百年來最嚴重的雙重強震，傷亡數字正以驚人速度持續攀升，災區搜救工作進入與死神搏鬥的關鍵階段。委內瑞拉全國代表大會主席羅德里格斯（Jorge Rodríguez）於當地時間7月4日召開最新災情通報，證實強震已導致遇難人數飙升至2,954人，受傷人數亦急增至16,592人，兩者合計死傷已突破1.9萬人。隨着廢墟現場陸續被挖開，完全倒塌粉碎的建築物已增加至190棟，餘震更錄得驚人的942次，令災區隨時面臨二次倒塌的致命威脅。

倒塌大樓升至190棟

綜合埃菲社及委內瑞拉官方數據，自6月24日傍晚遭遇雙重強震襲擊以來，災區的餘震活動極其活躍，截至目前已記錄到多達942次餘震，嚴重阻礙了救援進度。官方評估指出，強震至今已造成全國856棟建築物受損，其中有190棟完全倒塌，化為一片廢墟。

為了解決災民的安頓問題，委內瑞拉政府與國際人道組織已在災區緊急設立了80處臨時安置營地（難民營）。最新數據顯示，雖然目前已有6,462人在黃金時間內幸運獲救，但仍有高達16,309人因家園被毀而徹底失去住所、流離失所。

相關新聞：委內瑞拉7.5級地震︱逼近2600人罹難逾1.2萬傷 43歲男子受困8天奇蹟獲救

逾3萬名搜救人員與義工在線

為了爭分奪秒尋找生還者，目前災區已投入了龐大的救援力量。登記在案的救援隊伍中，包括3,281名來自世界各地的國際專業救援人員，以及多達26,984名登記在冊的本地志願者，合共超過3萬人在廢墟一線展開地毯式搜救。

由於許多家庭至今仍與親人失聯，委內瑞拉政府已緊急開通了多條電話熱線及數字申報平台，供民眾即時報告失踪人員信息。然而，由於通訊網絡及電力基礎設施在震後損毀極其嚴重，當局坦言目前數據統計存在滯後，暫未能更新確切的失踪人數，外界預料死亡人數在未來數日恐會進一步上升。

相關新聞：委內瑞拉7.5級地震｜23歲前選美皇后與男友遇難 家屬：遺體並肩躺一起至死不離

遺體堆積 法醫日檢400具

在拉瓜伊拉，一個港口倉庫用作臨時停屍間，在醫院、避難所和廢墟中尋親不果的人人，轉到停屍間苦等數小時，試圖確認親人的死訊。

一名委內瑞拉法醫病理學家匿名受訪，表示自己每日處理多達400具遺體，估計政府公布的死亡人數不到實際的三分之一。由於冷藏車爆滿，屍袋、棺木只能放置在露天場地，曝曬之下加速腐爛，尚未識別身份的遺體辨認難度也愈來愈高。

相關新聞：委內瑞拉7.5級地震︱罹難人數逼近2千 3歲男童困廢墟6天奇蹟獲救︱有片

最Hit
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
20小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
21小時前
亂換「美容花灑頭」隨時爆炸 專家拆解水溫飆至70度原因 消委會警告4類要小心
亂換「美容花灑頭」隨時爆炸 專家拆解水溫飆至70度原因 消委會警告4類要小心
家居裝修
6小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2小時前
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
影視圈
3小時前
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
社會
46分鐘前
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
20小時前
港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮
港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-04 11:21 HKT