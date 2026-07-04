委內瑞拉地震｜已致2645人遇難逾1.2萬傷 搜救行動持續

委內瑞拉百年來最強烈地震的災情急劇惡化。委內瑞拉全國代表大會主席羅德里格斯（Jorge Rodríguez）於昨日（3日）發表最新官方通報，證實該國自上月24日遭遇極罕見的雙重強震襲擊以來，已累計造成至少2,645人死亡、12,666人受傷。由於兩次分別達7.2級及7.5級的極淺層強震震央鄰近人口稠密區，大量房屋瞬間被夷為平地，目前仍有逾1.5萬名居民無家可歸，且災區仍面臨無休止的餘震威脅，人道救援工作陷入極大困境。

累計錄得890次餘震

綜合新華社及香港宣明會等救援組織消息，這場奪命天災發生於當地時間6月24日傍晚。委內瑞拉中北部於短短39秒內，接連遭遇規模高達7.2級及7.5級的極淺層平移斷層地震。由於震源深度極淺，加上災區許多建築為未加固的泥磚或老舊老公房，抗震能力極差，導致大批民眾在逃生不及下被瓦礫生生活埋。

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羅德里格斯公布的最新數據顯示，地震至今已記錄到多達890次餘震，令本已脆弱的廢墟現場隨時有二次倒塌的風險。目前，全國共有885棟建築受到不同程度的損壞，其中189棟大樓更是在強震中完全粉碎、徹底毀滅。

逾1.5萬人流離失所

雖然黃金救援時間早已過去，但來自世界各地的國際救援隊伍、警方及消防，仍在一片廢墟瓦礫中奮力搜救，試圖尋找一線生機。截至昨日，已有6,462人從瓦礫堆中奇蹟獲救，惟仍有15,050人失去家園、流離失所。

早前，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已將災情最嚴重的拉瓜伊拉（La Guaira）等地區劃為災區，並緊急撥款2億美元建立重建基金。由於當地供電與電信基礎設施在震後受到毀滅性破壞，加上部分災區仍有數千名居民下落不明，委內瑞拉政府正全力協調國際人道救援物資進入，並為無家可歸的災民提供臨時庇護，防範災區爆發次生人道主義危機。

遺體堆積 法醫日檢400具

拉瓜伊拉遺體堆積在一處港口倉庫。 路透社

在拉瓜伊拉，一個港口倉庫用作臨時停屍間，在醫院、避難所和廢墟中尋親不果的人人，轉到停屍間苦等數小時，試圖確認親人的死訊。

一名委內瑞拉法醫病理學家匿名受訪，表示自己每日處理多達400具遺體，估計政府公布的死亡人數不到實際的三分之一。由於冷藏車爆滿，屍袋、棺木只能放置在露天場地，曝曬之下加速腐爛，尚未識別身份的遺體辨認難度也愈來愈高。