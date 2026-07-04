美建國250周年｜「特朗普帳戶」兒童儲蓄計劃出爐 18歲前只能買美股ETF遭質疑托市

美國政府為兒童量身打造、堪稱「美版兒童強積金」的國家級儲蓄投資計劃「特朗普帳戶」（Trump Accounts，官方名稱為530A帳戶），選在今日（7月4日）美國獨立紀念日正式啟動！計劃實施首日已吸引全美超過600萬名兒童註冊。美國財政部亦於前日（2日）正式公布了首批入圍的低成本交易所買賣基金（ETF）名單，由道富、貝萊德與先鋒三大巨頭的5檔產品瓜分。

由於該計劃強制規定所有資金在孩子年滿18歲前必須「100%投資美股且不准套現」，隨即引發全球金融界熱議，質疑這項藏富於民的政策，實質上是一台由政商聯手打造、源源不絕的「國家級美股護盤機器」。

什麼是「特朗普帳戶」？

根據去年通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），2025年1月1日至2028年12月31日期間出生、擁有美國國籍及有效社會安全號碼（SSN）的兒童（大約7,000萬人）均可開戶。開戶後可獲得美國財政部一次性撥款1,000美元（約7,800港元）的種子基金。

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在初期，所有「特朗普帳戶」的資金都將自動投資於預設的道富集團「SPDR標普500投資組合ETF」（代號：SPYM）。財政部指出，該基金之所以獲選為預設投資選項，因為它是成本最低的標普500 ETF，總費用率（expense ratio）僅0.02％。接下來幾個月，家長才可自行選擇將資金配置到其他四檔入列的低成本ETF，包括貝萊德的IVV、ITOT，以及先鋒的VTI和道富的SPTM。

特朗普預告馬斯克將捐SpaceX股票

這項跨世代政策獲得了美國政商界大佬空前熱烈的支持。為了防範2024年或之前出生的中低收入孩童（10歲以下）無法獲得政府資助，戴爾科技（Dell）創辦人戴爾夫婦（Michael & Susan Dell）宣布豪捐高達62.5億美元（約490億港元），為這批特定兒童每人加碼補貼250美元開戶金。

此外，儲存晶片龍頭美光科技（Micron）亦砸下2.5億美元（約19.5億港元）響應；貝萊德與道富則承諾為旗下員工子女提供1:1的等額撥款福利。

美國總統特朗普周四接受CNBC專訪時更透露，他預期自己關係良好的富商馬斯克（Elon Musk），亦會將旗下SpaceX的股票捐贈給「特朗普帳戶」。

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輿論憂擴大貧富差距

該計劃規定，除了政府資助及慈善捐款外，家長每年最多可向帳戶額外免稅存入5,000美元。帳戶資金在受益人年滿18歲前原則上嚴禁提款，且100%鎖定在美股大市指數，不會像傳統教育基金般隨年齡增長逐步轉向安全的債券。官方網站推算，若每年存入上限金額，到持有人55歲時可累積至驚人的1,300萬美元。

不過，部分研究機構與財經專家質疑白宮推算過於樂觀，忽視了股市波動風險，並指出此計劃由於允許富裕家庭存入更多免稅資金，長遠恐進一步擴大美國的貧富差距。

