Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏局勢｜普京宣佈俄軍已「完全解放」盧甘斯克 稱頓涅茨克攻勢取得重大進展

即時國際
更新時間：10:32 2026-07-04 HKT
發佈時間：10:30 2026-07-04 HKT

俄羅斯總統普京於當地時間7月3日視察俄聯合部隊集群一處輔助指揮所，並宣布俄軍已「完全解放」盧甘斯克，同時在頓涅茨克地區取得重大進展。

控制康斯坦丁諾夫卡成關鍵

據俄羅斯總統網站消息，普京當天與俄軍總參謀部負責人及各部隊指揮員召開軍事會議，聽取戰況匯報。普京指，俄軍正加快在整個戰線上的攻勢，並按總參謀部部署在盧甘斯克、扎波羅熱及赫爾松等多地持續推進。他形容烏軍試圖堅守陣地，但在俄軍猛攻下損失慘重並被迫撤退。

7月3日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，烏克蘭蘇梅市一棟公寓大樓在俄羅斯空襲中受損。 路透社
7月3日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，烏克蘭蘇梅市一棟公寓大樓在俄羅斯空襲中受損。 路透社

相關新聞：俄烏戰爭｜俄500無人機74導彈狂轟基輔11小時 至少25死90餘傷

普京透露，今年初以來俄軍已控制頓巴斯等地133個居民點和超過3000平方公里區域。

俄羅斯總參謀長格拉西莫夫在會議中向普京報告，俄軍已完全佔領頓涅茨克地區的康斯坦丁諾夫卡市。普京指，烏軍在斯拉維揚斯克、克拉馬托爾斯克、德魯日科夫卡及康斯坦丁諾夫卡設置了縱深梯次防禦體系，控制康斯坦丁諾夫卡是攻破這一體系「至關重要的一步」。

克宮發言人佩斯科夫其後召開臨時記者會，確認俄軍已「完全佔領」康斯坦丁諾夫卡。

一周內頻頻交火

烏克蘭官方尚未對俄方相關表態作出正式回應。

俄羅斯國防部發布的戰報顯示，6月27日至7月3日一周內，俄軍為回應烏方襲擊俄平民目標，摧毀了多處烏克蘭軍工設施、軍用機場及彈藥庫等目標。

烏克蘭國家安全局同日通報稱，其無人機對克里米亞兩處俄軍軍用機場實施打擊，初步信息顯示至少7架戰機損毀，俄方暫未回應。

最Hit
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
足球世界
3小時前
天文台｜所有風球除下改掛黑球 今日雨勢有時頗大 海有湧浪
社會
4小時前
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
影視圈
14小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
21小時前
埃及互射12碼4:2晉級創歷史。
世界盃2026｜沙拿Panenka笠射誅心 澳洲「換龍」戰術失效 埃及互射12碼4:2晉級創歷史
足球世界
6小時前
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
2小時前
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
飲食
16小時前
曾志偉開新公司作品先聲奪人 邀袁詠儀成毅做懸疑劇《狩謊》主角
曾志偉開新公司作品先聲奪人 邀袁詠儀成毅做懸疑劇《狩謊》主角
影視圈
13小時前
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
影視圈
16小時前
9級大地震有共同特徵？日本學者：若出現一情況機率高60倍
即時國際
4小時前