馬國五歲小象遭車撞斃 心碎母象守屍七小時堵路

馬來西亞柔佛州日前發生一宗令人鼻酸事件 。一頭年約5歲的小象在路邊遭一輛私家車撞斃，涉事車輛隨後失控直墮5米深谷，男司機重傷受困；而受驚過度的母象則在現場守候小象遺體長達7小時不肯離去，一度佔據道路導致交通受阻。

據當地媒體報道，事發於本月1日凌晨2時28分左右，豐盛港（Mersing）警方及消防部門接獲車禍通報。一名31歲男司機駕駛私家車行駛至上址時，不慎撞倒該頭小象，車輛隨即失控衝出路面並墜入5公尺深谷。男司機腿部遭遇重創受困車內，救援人員趕至後將其救出並送院治療。

事外發生後，受到當地社會廣泛關注，皆因被撞斃的小象倒臥路旁後，母象拒絕離去，一直在現場周圍徘徊守護，導致該路段交通一度中斷。

更牽動人心的是，母象對小象表現得十分傷心，依依不捨，一直守着小象的屍體，畫面令人鼻酸。

當局初步估計，遇難小象年約5歲，為雌性個體，身長約150公分，尚未長出象牙。

其後柔佛州野生動物及國家公園局（Perhilitan）接報派員到場調查，專家評估後，為免引發二次事故，將母象平安引導及轉移至附近森林內，並按照既定程序將小象遺體移走掩埋。

相關部門表示，近日將會加強在該區的巡邏工作，確保涉事母象的安全並防止其折返現場。