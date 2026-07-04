9級大地震有共同特徵？日本學者：若出現一情況機率高60倍

包括日本在內的全球多個志地區近期地震頻仍，外界對爆發超巨大地震的憂慮日增。日本媒體引述東京大學研究團隊研究報道，全球達黎克特制9級的超巨大地震存在一項共同特徵，即震源所在的板塊邊界傾角通常相當平緩。

板塊邊界傾角倘10度 演變為巨震機率高60倍

按照常理推斷，傾角越小的地帶，越難累積足以引發大規模滑動的能量。東大研究團隊近日在美國權威科學期刊《科學進展》（Science Advances）發表最新研究，成功解開謎團。

日本《每日新聞》報道，引發超巨大地震的海溝型地震，多發生於海洋板塊隱沒至陸地板塊下方的交界處。受深度及地形等因素影響，板塊傾角各異，部分甚至超過40度。不過，歷史數據顯示，包括2011年「311東日本大地震」（9.0級，傾角約10度）及2004年印尼蘇門答臘外海大地震（9.1級，傾角約8度）在內的多宗超級地震，均發生於傾角低於20度的「超低角」板塊邊界。

為探究箇中原因，東大研究團隊集中分析地震如何由小規模的斷層破裂，連鎖擴大至超巨大地震。團隊梳理全球歷史地震數據，對比不同板塊傾角下，小型地震惡化為大型地震的機率。研究結果證實，在傾角僅10度的板塊邊界上，由5.0級地震演變成9.0級超大地震的機率，高達傾角40度板塊的60倍。這項數據明確印證，板塊傾角越低，地震威力越容易出現幾何級擴大。

應力方向一致促斷層迅速破裂

團隊其後透過電腦模擬分析，探討促使地震擴大的物理條件。結果發現，地殼下推動板塊滑動的力量（即應力）會隨時間改變。當應力方向與超低角板塊最容易滑動的方向一致時，斷層破裂便會迅速向外擴散，從而誘發超巨大地震。

研究團隊成員、東京大學地震學教授井出哲總結指出，在超低角板塊邊界，一旦地下應力方向符合上述特定條件，便極具爆發超巨大地震的潛在危險。他強調，學界未來若能建立持續監測地下應力變化的機制，將有助大幅提升人類對超巨大地震風險的評估與掌握能力。