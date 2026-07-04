日本「撞人族」大阪街頭連撞多人  韓網紅大漢以牙還牙大快人心

日本街頭近年頻頻出現刻意衝撞路人的「撞人族」現象，引發廣泛關注。近日一名韓國YouTuber在大阪街頭拍攝期間，目擊一名日本男子涉嫌故意用肩膀撞擊多名女性及弱勢路人，遂當場上前將其攔截並予以嚴厲警告，逼使對方當街連聲道歉。相關影片曝光後，隨即引發網民熱烈討論。

據悉，擁有約60萬訂閱的韓國YouTube頻道「MadBros」於本月1日上載影片，顯示拍攝團隊在大阪街頭取景時，一名女性工作人員突然遭路人猛烈撞擊肩膀。該頻道YouTuber陸恩英起初以為僅屬意外，惟其後目睹該名男子不久又撞向其他途人，為查明真相，遂決定暗中尾隨涉事男子。

影片紀錄顯示，該名身穿深藍色上衣的男子在步履間完全不作閃避，反而多次蓄意用肩膀撞擊迎面而來的路人，且目標多為女性、外國旅客、長者及年幼學生等弱勢群體。

影片其中一幕，該名日子男撞人後與同行友人相視而笑，態度輕浮。

陸恩英確認其惡行後，決定以其人之道還自其人之身，故意跑到男子的前頭，再回頭而行，以龐然身軀大力地撞向男子。男子被撞後繼續前行，陸恩英則從後揪住他的背囊帶，將男子截停，並以韓文大聲直斥其非，質問對方為何刻意撞人。

面對高大魁梧的陸恩英厲聲警告，該名男子態度隨即軟化，顯得手足無措，並連續以英語說了三聲對不起（sorry），隨後與友人匆忙狼狽離開現場。

影片公開後，大批日本網民紛紛留言讚揚該名韓國YouTuber挺身而出，斥責涉事男子行為卑劣。更有人留言大讚陸恩英：「感謝這位韓國人替我們教訓那些像變態一樣的男人」、「看到那些欺善怕惡的人，遇到身材高大的男性就嚇得不知所措，真的大快人心。」

事實上，日本近年流行俗稱「ぶつかり」（碰撞）的社會問題，部分狂徒專挑婦孺或遊客作衝撞對象。此前，一名台灣女童在澀谷十字路口遭撞飛的片段曾引起轟動；日前韓國女團RESCENE成員在日本錄製節目時，亦險遭日男蓄意衝撞。隨著赴日旅客激增，此類涉及外地觀光客受害的個案正持續增加。