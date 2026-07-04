哈梅內伊葬禮｜六天公眾告別儀式開始 哀悼者高呼「復仇！」

伊朗今日起為已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）舉行為期6天的盛大葬禮。清晨時分，數千民眾聚集在德黑蘭，向哈梅內伊作最後告別。哀悼者搥胸頓足，高呼：「復仇！復仇！」哈梅內伊的兒子、現任最高領袖穆傑塔巴會否出席父親的葬禮，受到高度關注。

最高領袖是否露面矚目

周六上午，哈梅內伊的遺體停放在伊朗首都德黑蘭宏偉的大莫薩拉清真寺內。民眾手持紅旗湧入，紅旗是什葉派伊斯蘭教中復仇的象徵。一位悼詞作者高聲說：「我們不是來參加葬禮的，而是來復仇的。」「我們絕不會放棄你的鮮血，那是最鮮紅的底線。」

哀悼者穿過嚴密的安保，走向安放着哈梅內伊靈柩的庭院瞻仰遺容，有些人淚流滿面。18歲的學生沙巴尼告訴法新社：「我們必須奮起，願真主保佑，為我們領袖的鮮血復仇。」

人群中還出現了伊朗支持的武裝組織真主黨的黃色旗幟。自從地區戰爭爆發以來，真主黨一直在黎巴嫩南部與以色列軍隊作戰。真主黨是伊朗支持的「抵抗軸心」的一部分，該軸心是由遍布中東的多個組織組成的網絡，反對以色列和美國。

德黑蘭氣溫高達30°C，人們要灑水降溫，會場周圍也設有臨時攤位，提供茶點。由於首都實施交通管制，許多人只能將車停在幾公里外的地方，然後步行前往大清真寺。

官方料1500-2000萬人送別

伊朗官員預期有1500萬至2000萬人送別哈梅內伊，將是伊朗歷史上規模最大的國葬。根據官方公布的計劃，7月4日在德黑蘭舉行公眾悼念和送別活動，7月7日在什葉派聖城庫姆舉行哈梅內伊及其家屬遺體送葬儀式。應伊拉克各界要求，7月8日在伊拉克什葉派聖城納傑夫和卡爾巴拉舉行送葬儀式。9日，將在伊朗東北部聖城馬什哈德舉行安葬儀式，那兒是哈梅內伊的出生地。哈梅內伊葬禮的一部分要在伊拉克舉行，是因為伊拉克差不多一半人口是什葉派，兩國在宗教上的交流一直很多。

相關新聞：哈梅內伊葬禮︱歷時6天跨國移靈料2000萬人送葬 保安級別前所未有

覆蓋伊朗三色國旗的哈梅內伊靈柩，昨日被迎進德黑蘭的大莫薩拉清真寺。總統佩澤希齊揚與國會議長暨首席談判代表卡利巴夫等官員，到靈前弔唁。革命衛隊總司令瓦希迪也前往靈前致意。自美以攻擊伊朗以來，瓦希迪一直保持低調，外界認為是為了避免步前任遭暗殺的後塵。

約30國的代表出席遺體告別儀式，包括斡旋美伊談判的巴基斯坦總理夏巴茲，及俄羅斯前總統韋傑夫，中國派出的是人大常委會副委員長何維。現任最高領袖穆傑塔巴在2月28日的空襲中幸免於難，但此後一直沒有現身。他是否會出席父親葬禮，受到高度關注。一名伊朗官員表示，穆傑塔巴可能因安全原因缺席。