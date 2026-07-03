空姐運毒｜疑社媒私訊隨機搵步兵 帶價值270萬白粉酬勞僅2000元

一名26歲泰航空姐上周在澳洲墨爾本機場被捕，行李中搜出重1.8公斤的海洛英（白粉）。目前她在墨爾本被扣押，將於9月14日首次開庭，若罪名成立，刑期最高25年。

選美皇后出身淪毒犯

這名空姐身分曝光，據悉是選美皇后出身的米娜（Meena），做了空姐2年。毒販透過facebook私訊找上她，要帶的毒品黑市價格50萬澳元（約272萬港元），酬勞僅8800泰銖（約2080港元）。泰國當局正在確認她是否知悉託運物藏毒。

泰航空姐收錢代運「托特包」到澳洲涉運毒被捕。 美聯社

綜合泰國及澳洲傳媒報道，這名空姐6月25日在墨爾本國際機場被捕。行李掃描顯示她帶了12個有大象圖案的托特包，其中2個內容「異常」，拆開內襯發現有白色粉末，經化驗確認是海洛英，共查出1.8公斤。

收2000港元「運托特包」

緝毒當局表示，已確認這批毒品從境外運至泰國，重新包裝再走私海外。米娜供稱曾與一名暱稱「玫瑰玫瑰」（Rose Rose）的人透過facebook聊天，同意以8800泰銖報酬承接這次運貨任務。當局已搜查米娜曼谷住處及帕堯府（Phayao），未查獲任何證物。

泰航空姐收錢代運「托特包」到澳洲涉運毒被捕。 美聯社

米娜被要求將大象托特包送到一間酒店，要交給一名外號「親愛的」（Dear）的女子，對象國籍不明。6月22日，一名男子以美食平台Grab外送員的身分，將無寄件人姓名地址的包裹送到米娜住處。當局正追查將毒品送到米娜住處的車輛，以車找人。

雖然未確認米娜是否知道自己要運的是毒品，總理阿努廷批評此舉「極其短視且不智」。他指出，澳洲當局通常會用嗅毒犬檢查入境行李，「想蒙混過關根本不可能，我不明白她為何覺得這樣行得通」。

TikTok FB 私訊隨機搵人

路透社引述曼谷一名30歲區域廉航空服員說，6月18日早上曾在TikTok收到來自未知帳號的私訊，提問：「你飛澳洲嗎？是否願意幫忙帶貨？怎麼收費？」但公司三令五申禁止員工收錢運東西，「這條規定眾所周知」，他沒有理會這則訊息。泰航初步表示，對於所有員工行為規定嚴格，將配合調查。

當局調查發現，販毒組織利用類似手法，原計規劃6月30日至7月1日從曼谷發出另外5個包裹，送往澳洲及台灣，當局已全部截獲，在傳統商品、絲綢服飾、咖啡包、冬季外套等物品內收集到24.38公斤海洛英。