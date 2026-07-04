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「撞人族」橫行大阪商店街 遇南韓大隻Oppa對質狼狽逃走

即時國際
更新時間：00:03 2026-07-04 HKT
發佈時間：00:03 2026-07-04 HKT

日本「撞人族」故意在路上用肩膀撞人時有所聞，近日有約60萬訂閱的南韓YouTuber陸恩英前往日本大阪旅遊拍片，無意中在熱鬧商店街遇到「撞人族」作案。他怕冤枉錯人，嘗試跟着對方看看，沒想到發現他沿途撞完一個又一個，忍不住上前教訓，令觀眾直呼大快人心，日韓台三地網民熱議。

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陸恩英7月1日在他的「MadBro」頻道發布影片，短短2天已有270萬人觀看。他在片中記錄大阪遊玩所見所聞，一天晚上逛商店街時，同行的1名女性友人突然遭迎面而來的日本男子「狠狠撞肩」。

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他起初抱著「對方可能只是不小心」的想法，決定尾隨對方看看，沒想到目擊令人憤怒的場面：這名男子根本是慣犯，一路上不分青紅皂白，單是畫面拍到的就接撞了4、5位女子。受害人被撞後一臉嚇到，男子則不會與受害人對看，而是與同行友人相視大笑，態度極其囂張。

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陸恩英看他撞到多人後燃起怒火，走到他面前用魁梧的肩膊撞他。他不敢看陸恩英，試圖直接走開，陸恩英便追上去，伸手叫停他，並憤怒質問：「你幹嘛一路上一直用肩膀撞人？」「為什麼要這樣到處撞人？」 一邊問還用肩撞了他幾下。

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原本囂張得戚的撞人男子瞬間裝傻，只說「Sorry、Sorry」。陸恩英連珠炮發，不停撞他並重覆警告：「不要再這樣做了！叫你不要再這樣做了！」最後男子一臉尷尬「耍手擰頭」狼狽地走了。

這段「正面教訓」影片在網路上曝光後迅速瘋傳，網友紛紛直呼「看完感覺舒暢！」「果然只敢欺負弱小」。

早前先後傳出台灣和南韓女童遊日本被撞，不僅如此，南韓女團RESCENE成員等名人造訪日本也受害。根據日本去年的萬人問卷調查指出，高達14%的民眾曾親身遭遇過這種惡意碰撞。一名黑人大力士也曾在澀谷路口「實測」，指責撞人族專欺負身材細小的人。

 

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