摩納哥郵包炸彈案 39歲烏克蘭女子被國際通緝

摩納哥6月底發生針對烏克蘭裔富商葉爾莫拉耶夫（Vadym Iermolaiev）的爆炸案，造成3人受傷，國際刑警組織周五發布紅色通緝令，追捕涉及該案的一名烏克蘭籍女子，目前追蹤到她已逃往意大利。

被通緝女子別列佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）39歲，最後住處在德國。她右臂上有紋身，圖案可能是一條蛇，從肩膀一直延伸到手肘。襲擊發生後，她先逃往法國，然後駕駛為犯案而租用的德國牌照汽車前往意大利。

法國BFMTV在案發後發布了一張疑犯照片，看來像是正在逃跑的男子，身穿黑色套頭衫和淺色褲子，頭髮似乎藏在一頂黑色漁夫帽下。摩納哥檢方發現，同樣衣着的人物事前曾多次在案發現場附近踩點，然而某日沿相同路線出現、作出相同行為的是一名女性，因此推斷是女扮男裝犯案。

而涉案炸彈的複雜程度表明，犯案者不只一人。另有2名男子在摩納哥被捕，但因證據不足已釋放。

摩納哥歷來首宗暗殺未遂

事發當天，葉爾莫拉耶夫與一名女子和一名兒童，一行3人從海邊餐廳用餐後返回住所。疑犯將炸彈安置在建築的入口處，待他們靠近時用遙控器引爆炸彈。葉爾莫拉耶夫妻子表示事發時她不在家，也沒有受傷，女子兒兒童身分不詳。

檢察官周五表示，一名受害者仍生命垂危，一人傷勢嚴重，另一名則輕傷。另有2人在建築物外的街道上被玻璃碎片刮傷。

儘管作案動機尚不明確，摩納哥檢察官蒂博已將此次爆炸定性為「謀殺未遂」。摩納哥的面積僅美國中央公園的一半，卻擁有556名警察和1387個監視器，保安極度森嚴。此案成為現代摩納哥首宗謀殺未遂事件，震驚了這座城邦國家。