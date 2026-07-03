泰國苦行僧隊伍捱撞現場 女護士不顧佛門禁忌做CPR獲激讚
更新時間：20:13 2026-07-03 HKT
發佈時間：20:13 2026-07-03 HKT
發佈時間：20:13 2026-07-03 HKT
泰國東北部莫達漢府（Mukdahan）日前發生嚴重致命車禍，一個苦行僧隊伍遭11歲男童「揸大膽車」衝撞，導致10名僧侶死亡。一名女護士挺身而出，不顧佛教禁忌為傷者做CPR，據指她非常專業，訊速處理多個傷者並與醫院協調。
據法新社報道，61歲的維瓦任職護士近40年，她是第一個出現在現場的救援人員。她說「從未見過如此景象」，「必須保持冷靜」。
她立即檢查了傷者的脈搏、做心肺復甦（CPR），並與當地醫院協調。她動作快速，處理完一個傷者又去看另一個。
儘管佛教有女性與僧侶互不能碰觸的禁忌，維瓦認為救人更重要。她說：「有人跟我說，『等等，那是僧侶！』，但我說這不重要，現在，這是病人。」
「作為一名泰國人，作為一名護士，我感到非常自豪，我能夠運用我的專業知識去幫助我的同胞，」她說。
泰國護士協會周五在facebook頁面發布聲明，對穆達漢府班納西努安健康促進醫院的護士長維瓦的善舉表示讚賞，指她無私奉獻、沉著冷靜，展現真正的專業護理精神，盡其所能地提供幫助、護理和協調，以幫助受害者。
泰國護士協會感謝護士維瓦成為護理行業的模範榜樣，並為所有泰國護士立好榜樣。
維瓦來自事故發生的穆達漢府，事實上，她準備在9月退休，但之後會繼續在醫療資源匱乏的社區做義工。
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