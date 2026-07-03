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鼓吹迷姦熟人︱歐洲刑警搗性侵群組拘57犯 158名受害者遭落藥性侵

即時國際
更新時間：19:30 2026-07-03 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-03 HKT

德國和英國警方主導了一項名為「美杜莎」（Operation Medusa ）的國際行動，至今保護了158名落藥性侵的受害人，57人落網，受害人幾乎全是女性。

負責協調大部分調查工作的歐洲刑警組織表示：「調查發現了一些網路平台⋯⋯他們利用加密通訊服務、論壇和封閉聊天群交流經驗，使虐待行為正常化，促進處方藥和毒品的非法交易，並協調犯罪活動。」

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「美杜莎行動」是在轟動全球的法國迷姦妻子案爆發後展開，由德國聯邦刑事警察局（BKA）和英國國家犯罪調查局（NCA）牽頭，並透過歐洲刑警組織進行協調。來自巴西、加拿大、法國、匈牙利、荷蘭、西班牙和美國的執法部門也參與了這項行動。

藥物溝酒影響身體與記憶

德國方面表示，調查重點是那些長期對親密社交圈內人士實施性暴力的犯罪者。受害者通常會被落藥，通常是止痛藥、其他藥物混合酒精。

「許多受害者在不知不覺中遭受性侵犯。因為施暴者使用的鎮靜劑和止痛藥會阻止受害者記住事件經過或立即感受到強姦帶來的身體影響。」施暴者往往是受者人認識和信任的人，有時甚至是多名有關聯的犯罪者性侵同一人。

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警列可疑迹象籲報警求診

警方鼓勵任何懷疑自己遭落藥性侵的人向警方報案並諮詢醫生。可疑迹象包括睡眠時間異常延長、早上莫名其妙的昏沉或嗜睡、記憶缺失，或出現無法解釋的身體異常，例如瘀傷、噁心或性傳染病。

歐洲刑警組織表示，「美杜莎行動」自開始以來，已逮捕57人，並保護了158名受害者。至今啟動了113項調查，發現4個新的厭女網路社群和274條新的調查線索。

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