哈梅內伊葬禮周六舉行 靈柩送抵德黑蘭大清真寺供瞻仰

伊朗前最高領導人哈梅內伊的葬禮將於7月4日至9日舉行，靈柩今（3日）日早上已送抵德黑蘭的大清真寺，但暫時未對公眾開放，主要供外國元首、政府代表、伊朗高級官員等致敬及瞻仰。現場保安級別極高，只有持許可證人士可進入。

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現場照片顯示，共有5副棺木展示，除了哈梅內伊還有他的女婿、媳婦、長女及其14個月大的孫女，靈柩以伊朗國旗覆蓋。根據伊朗國家廣播電視台報道，來自阿富汗和印尼的宗教人士是最早前來致敬的人士之一。

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革命衛隊總司令現身

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令瓦希迪周四罕見露面，在伊朗國家電視台IRIB發布的照片​​中，他坐在哈梅內伊的靈柩旁。

瓦希迪曾擔任精銳部隊「聖城旅」的指揮官。他的前任帕克普爾在戰爭爆發首日死於美以空襲，他隨即接任，數月公開露面。他的幾位前任都被美國和以色列暗殺，包括聖城旅前指揮官蘇萊曼尼。

目前未知新的最高領袖穆傑塔巴會否出席這場重要的葬禮。自2月28日美以聯合空襲伊朗以來，穆傑塔巴已超過4個月未公開現身。

巴基斯坦總理親赴伊朗

哈梅內伊姍姍來遲的葬禮，對伊朗政權而言，是強調與其他國家外交關係的契機，也是向國內展現穩定與團結的良機。來自中國、印度和巴基斯坦不同級別的官員將出席哈梅內伊葬禮。



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巴基斯坦總理謝里夫將在未來幾天親自前往伊朗。中國外交部表示，全國人大常委會副委員長何偉將代表北京出席葬禮。印度外交部副部長瑪格麗塔和比哈爾邦邦長哈斯奈因將出席葬禮。兩名塔利班高級官員——阿富汗副總理和代理外交部長——也將前往伊朗參加葬禮。