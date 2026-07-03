東京學校火災11人傷｜女教師家政室洗衣 私帶電暖器音樂室乾衣終肇禍

日本東京北區一所小學上月發生大火，造成學童等11人受傷，起火的4樓音樂準備室內發現電暖器及循環扇。該校40餘歲女音樂老師承認日常在校內洗晾衣服，校長表示「不知情」。

火場面積達200平方米

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日本東京北區區立滝野川第三小學大火，學生驚險逃生。 X@JapanTank

事發於上月19日，在上午11時許上課時間內，東京北區區立滝野川第三小學頂層4樓音樂預備室起火，火勢蔓延至相鄰的音樂室及其他區域，約200平方米的面積燒毀。數百名學生混亂中逃生，多人受傷。

起火的音樂準備室用於存放樂器，音樂老師聲稱沒有火源，因此發生火災實屬意外。然而，火災撲滅後，警方在房間裡發現了一台仍在插座上的電暖器、幾台循環扇以及數十件燒焦的衣物和衣架，明顯是在烘衣服。

東京小學大火，附近居民拍下火災情況。takanyo@X

沒人知道音樂準備室的存在？

綜合日媒報道，這名女音樂老師自己也在逃生是跌傷，腰椎骨折。她承認，火災當天是洗私人衣物。校長在7月2日最新的記者會上透露，這名老師承認日常把自己的衣服帶回學校，先在1樓的家政室洗衣，然後帶到4樓音樂準備室烘乾，還自備電暖器。

由於她每天清晨6點就回到學校，其他老師沒有人發現，就像是在公共設施中享有秘密「密室」，此事引發譁然。當局將於9月左右成立一個由外部專家組成的審查委員會，以研究防止此類事件再次發生的措施。