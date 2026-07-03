巴基斯坦超載巴士墮谷 至少40人葬身火海另11傷

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）在7月3日上午發生交通慘劇。一輛超載的客運巴士在行經險要路段時失控，隨後衝出路面並墮入20多米深的山谷。由於撞擊力道猛烈，巴士墮谷後隨即起火，大量乘客因逃生不及而被困車內，目前已證實至少造成40人罹難，11人受傷。

巴基斯坦有巴士意外，至少40人死亡。美聯社

巴基斯坦有巴士意外，至少40人死亡。美聯社

巴基斯坦有巴士意外，至少40人死亡。美聯社

地處偏遠且地形崎嶇

俾路支省（Balochistan province）政府發言人沙希德．林德（Shahid Rind）表示，涉事巴士是在行經俾路支省與開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）交界處附近、一個名為達納薩爾（Dana Sar）的偏遠地區時，突然失控墮入山溝。事發後，當地救援人員迅速趕往現場。

由於失事地點地處偏遠且地形崎嶇，給搜救工作帶來極大挑戰。搜救人員徹夜從冒煙的巴士殘骸中搜尋倖存者並緊急送醫，由於部分傷者傷勢極為嚴重，當局擔憂死亡人數恐怕還會進一步上升。

報道指出，巴基斯坦（尤其是地廣人稀的俾路支省）的致命交通意外頻繁發生，這往往與當地道路基礎設施不佳、車輛普遍缺乏妥善保養，以及司機經常超速或違規駕駛有關。

今年5 月，巴基斯坦西北部一輛小巴士撞上一輛停在高速公路旁的巴士，造成17人死亡，5人受傷。