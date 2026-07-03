世界盃2026｜16強英格蘭惡鬥墨西哥 施紀賢：酒吧可營業至5am

英格蘭成功晉級世界盃16強，將在當地周一（6日）對戰墨西哥，凌晨1時開球。英國首相施紀賢宣布，當晚英格蘭及威爾士的酒吧將可以營業至凌晨5時，以便球迷在酒吧看完整場賽事。

英國政府此前已調整營業規定，以適應與美國、墨西哥和加拿大的時差，下午5時至晚上9時之間開球的比賽，酒吧可營業至次日凌晨1時；對於晚上9時之後開球的比賽，酒吧可營業至次日凌晨2時。若想再延長營業時間，至少提前5個工作日提交臨時活動申請。

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當局最初表示不會進一步放寬酒吧營業規定，但首相施紀賢在周四改變了主意，讓酒吧營業至比賽結束。周一的比賽預計至少要到凌晨3點才會結束。

施紀賢說：「足球可能要回家了，但我們正在確保球迷們不必為此煩惱。」他在周四下午說道。「足球要回家了」源自英格蘭的著名足球文化口號，意味着捧盃的期望。

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地方政府大臣告訴媒體，政府周五將在議會通過緊急立法，「讓每個想去酒吧為英格蘭隊加油的球迷都有機會去」。

本周末的高溫天氣意味著脫水的風險比平時更高，尤其是在飲酒的情況下。有人擔心酒吧營業到很晚會導致交通事故。

汽車協會RAC指出，「疲勞、脫水和酒精在駕駛時可能是致命的組合」，呼籲熬夜的人飲酒等一會兒，「在充分休息和補充水分後再開車」。僱主也被建議在周一為員工設定「明確的工作預期」。