特朗普遇刺｜報告：美特勤局錯過102條通訊 槍手無人機飛足9分鐘無人知

根據周四（7月2日）公佈的一份政府監察機構報告，美國特勤局在2024年總統選舉集會期間，共錯過了102條涉及槍手托馬斯．克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）企圖刺殺特朗普的無線電通訊。

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特勤局反無人機系統亦故障

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路透社引述國土安全部監察長辦公室的報告指出，由於特勤局在案發前未能與地方執法部門建立聯合通訊室，導致雙方資訊斷聯。特勤局當時僅收到有關克魯克斯的5通電話和3則簡訊通報，完全漏掉了其餘102條地方無線電警報，使得特勤局人員未能及時向特朗普的貼身保安團隊發出可疑警告。

報告進一步揭露，克魯克斯在案發前曾於現場上空試飛無人機偵察，飛行近9分鐘卻完全未被察覺；隨後他更爬上附近一處可直接俯瞰演講台的屋頂對特朗普開槍，最終被執法人員當場擊斃。換言之，無論是槍手潛伏於屋頂，還是操控無人機，當局當時都未能察覺。而這主要是因為特勤局的反無人機系統當時發生故障，且操作人員缺乏足夠培訓，導致系統未能正常運作。

針對監察長報告中提出有關加強信息共享及解決「視線死角漏洞」等建議，特勤局已發表聲明表示完全認同，並承諾日後會改善。

事件造成一名現場觀眾不幸身亡、多人受傷，而特朗普的耳朵亦被子彈擦傷。



