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莫迪與高市早苗「互認兄妹」 日本網民痛批：非說這些失禮話？

即時國際
更新時間：16:20 2026-07-03 HKT
發佈時間：16:20 2026-07-03 HKT

日本首相高市早苗的個人舉止與發言，過往曾多次引發國內外的廣泛批評。近日，她在訪問印度期間再度引來輿論關注——在與印度總理莫迪會面時，兩人竟然當場「互認兄妹」，隨即成為各界熱議的新話題。

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高市早苗被稱「我美麗的妹妹」

高市早苗展開上任首相後第一次訪印行程。narendramodi@X
高市早苗展開上任首相後第一次訪印行程。narendramodi@X
高市早苗展開上任首相後第一次訪印行程。法新社
高市早苗展開上任首相後第一次訪印行程。法新社
高市早苗展開上任首相後第一次訪印行程。narendramodi@X
高市早苗展開上任首相後第一次訪印行程。narendramodi@X
高市早苗展開上任首相後第一次訪印行程。narendramodi@X
高市早苗展開上任首相後第一次訪印行程。narendramodi@X

當地時間7月2日，正在印度訪問的日本首相高市早苗於新德里與印度總理莫迪舉行會談。莫迪在歡迎致辭中強調，日本是印度最親密的戰略夥伴之一，並在現場稱高市早苗為「我美麗的妹妹」。有現場影片顯示，莫迪的這番言論引來了台下一片笑聲。

對此，高市早苗回應表示，自己在會談前已與莫迪約定，未來兩人將「如兄妹般繼續交往」，並期盼日印兩國能在多個領域深化合作。

「政治哪有兄弟姐妹！」

這場「兄妹互動」隨即引發日本輿論關注。在相關報道的評論區中，不少日本網民對此發出嘲諷。有網民批評：「一見面就貼上去套近乎，大概這就是高市早苗所謂的『外交手段』吧。」

也有人聯想到高市早苗過往在其他外交場合的表現，反問：「這些不得體的話就非說不可嗎？」一些不滿的網民更吐槽道：「人家之所以叫你『美麗的妹妹』，是因為你把日本的錢送給人家。」更有網友直言：「政治哪有兄弟姐妹！」

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對此，日本首相社交平台的留言略有辛辣。kantei@X
對此，日本首相社交平台的留言略有辛辣。kantei@X

據日媒報道，高市早苗此次訪印為期三天，是她就任日本首相後首次正式訪問印度。目前，日印雙方公佈了約120項企業合作文件，並宣佈日本將在印度推動約2萬億日圓（974億港元）的新投資與產業發展計劃。

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