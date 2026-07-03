印尼巴布亞叛軍擊斃美國機師 燒飛機並警告民航

印尼一架飛機昨日（2日）早上在巴布亞高地降落時無通報安全問題，但在着陸後失聯。巴布亞地區分離主義叛軍「西巴布亞民族解放軍」（TPNPB）宣稱襲擊飛機及擊斃美國籍機師戈斯林（Nicholas F Gosselin），並縱火燒毀其駕駛的飛機，稱這是為了傳遞訊息。印尼軍方表示，已發現被焚毀的飛機及尋獲美籍機師的遺體。

綜合外媒報道，戈斯林駕駛的飛機載有7名乘客。TPNPB 發言人桑博姆（Sebby Sambom）宣稱，由於民航機被用於支持印尼軍事行動，他們禁止所有航班飛越這片地區，「我們立刻對其開火並將其焚毀，因為這架飛機違反TPNPB的最後通牒」。

桑博姆同時向印尼官方喊話，若想領回機師遺體，隨行人員絕不能有任何軍警，並呼籲印尼政府重啟談判解決衝突。

印尼政府與西巴布亞原住民之間多年衝突，始於自1969年巴布亞被併入印尼，叛軍宣稱，戰鬥導致大量平民死亡與流離失所。

外籍機師在當地人身安全受到嚴重威脅已非首次。2024年，一名紐西蘭籍機師遭囚禁長達19個月後，歷經漫長談判才平安獲釋。