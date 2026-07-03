Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼巴布亞叛軍擊斃美國機師 燒飛機並警告民航

即時國際
更新時間：15:25 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:25 2026-07-03 HKT

印尼一架飛機昨日（2日）早上在巴布亞高地降落時無通報安全問題，但在着陸後失聯。巴布亞地區分離主義叛軍「西巴布亞民族解放軍」（TPNPB）宣稱襲擊飛機及擊斃美國籍機師戈斯林（Nicholas F Gosselin），並縱火燒毀其駕駛的飛機，稱這是為了傳遞訊息。印尼軍方表示，已發現被焚毀的飛機及尋獲美籍機師的遺體。

綜合外媒報道，戈斯林駕駛的飛機載有7名乘客。TPNPB 發言人桑博姆（Sebby Sambom）宣稱，由於民航機被用於支持印尼軍事行動，他們禁止所有航班飛越這片地區，「我們立刻對其開火並將其焚毀，因為這架飛機違反TPNPB的最後通牒」。

桑博姆同時向印尼官方喊話，若想領回機師遺體，隨行人員絕不能有任何軍警，並呼籲印尼政府重啟談判解決衝突。

印尼政府與西巴布亞原住民之間多年衝突，始於自1969年巴布亞被併入印尼，叛軍宣稱，戰鬥導致大量平民死亡與流離失所。

外籍機師在當地人身安全受到嚴重威脅已非首次。2024年，一名紐西蘭籍機師遭囚禁長達19個月後，歷經漫長談判才平安獲釋。

最Hit
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
00:51
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
突發
6小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
23小時前
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
影視圈
6小時前
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
21小時前
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
足球世界
6小時前
新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目｜Juicy叮
新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
影視圈
5小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT