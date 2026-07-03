日本海域接連發生地震 最高6.4級位於沖繩外海 印尼東部海域亦發生6.2級地震

據日本氣象廳消息，日本今早接連發生地震，沖繩外海當地時間今（3）日下午1點5分發生黎克特制6.4級地震，震央位於宮古島西北外海，震源深度極淺，最大震度3位於久米島町觀測到。沖繩本島那霸市、糸滿市和南城市等也觀測到最大震度2。日本氣象廳指不會導致海嘯。另外，當地時間7月3日中午12時53左右，宮古島西北海岸附近發生黎克特制5級地震，震源深度極淺。同日，上午10時44分左右，日本宮城縣附近海域亦發生4.8級地震，震源深度30公里。本次地震沒有引發海嘯的風險；同時，日本當局亦未接獲傷亡報告。

7月3日，日本宮城縣附近海域發生4.8級地震。日本氣象廳

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另外，中國地震台網正式測定，7月3日北京時間10時31分在印尼哈馬黑拉島（Halmahera Island）附近海域（北緯1.85度，東經127.40度）發生6.2級地震，震源深度120公里。所幸，當局亦未接獲傷亡報告。

7月3日，印尼東部發生地震。USGS