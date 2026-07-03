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特朗普化身AI醫生諷反對者：關掉假新聞祈禱喝可樂可治「反特朗普症」︱有片

即時國際
更新時間：10:57 2026-07-03 HKT
發佈時間：10:56 2026-07-03 HKT

美國總統特朗普於7月1日在網絡上發布了一段利用AI生成的影片。片中他抨擊多位荷里活知名影星患有「反特朗普症」（TDS）被點名的藝人包括茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、羅拔迪尼路（Robert De Niro）、胡比高拔（Whoopi Goldeberg）和愛德華諾頓（Edward Norton）等人。

特朗普化身AI醫生，借此批評反對者。rabindraX238@X
特朗普化身AI醫生，借此批評反對者。rabindraX238@X

AI病人自稱頑疾纏身

在影片中，以AI形象現身的羅拔迪尼路聲稱，該症狀嚴重影響其生活與工作，導致其無法正常飲食與睡眠、情緒易怒，並讓身邊的人感到痛苦。AI茱莉亞羅拔絲則表示，自己過去兩年彷彿老了20歲，並開始擔憂未來。

特朗普則化身為「醫生」，並模仿藥品廣告的舒緩語氣，宣稱自己擁有治療「反特朗普症」的方案。

影片尾聲，特朗普提出了其所謂的「治病良方」，呼籲民眾關掉假新聞並進行祈禱，更建議焦慮時可以像他一樣喝罐健怡可樂，宣稱這能讓生活產生顯著改變。

其實，「反特朗普症」是美國政治圈的網絡流行語，用來形容反對者對特朗普的言行與政策產生強烈、情緒化且近乎非理性的敵意，甚至導致判斷力受損。

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