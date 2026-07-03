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敘利亞首都大馬士革咖啡店爆炸致9死20傷 暫未有組織承認責任

即時國際
更新時間：09:12 2026-07-03 HKT
發佈時間：09:11 2026-07-03 HKT

敘利亞內政部宣佈，首都大馬士革市中心一家咖啡館於周四（7月2日）發生炸彈爆炸，造成至少9人死亡、20人受傷。目前尚無任何組織或個人聲稱對這宗襲擊負責。

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敘利亞首都大馬士革爆炸致9死20傷。美聯社
敘利亞首都大馬士革爆炸致9死20傷。美聯社

炸彈重達1公斤

據敘利亞國家電視台報道，有人在市中心司法宮附近的一家咖啡館內放置了爆炸裝置。內政部表示，初步調查顯示，爆炸是由一個重約1公斤、裝滿金屬彈片的簡易爆炸裝置（IED）引爆，因而造成嚴重的人員傷亡與現場大面積破壞。

社交媒體上流傳的影片顯示，爆炸發生在咖啡館內部，現場有多人受傷，地板上血跡斑斑。路透社表示目前尚無法立即核實這些影片的真實性。

大馬士革近期安全事件頻傳，今年5月，國防部外就曾發生一宗汽車炸彈襲擊，造成一名敘利亞士兵死亡、至少18人受傷。

儘管目前沒有組織認領周四的爆炸案，但安全官員指出，隨著敘利亞新政府正試圖將權力擴展至全國，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）正企圖利用阿薩德政權下台後的安全真空，重新招募武裝分子並轉移武器。今年早些時候，該組織已宣佈對沙拉（Ahmed al-Sharaa）新政府展開所謂的「新階段行動」。

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