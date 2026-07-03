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高市早苗晤莫迪建「AI戰略研發夥伴」 宣佈在印推2萬億日圓投資計劃

即時國際
更新時間：08:46 2026-07-03 HKT
發佈時間：08:46 2026-07-03 HKT

日本首相高市早苗訪問印度，昨日（7月2日）與總理莫迪舉行峰會，雙方同意朝着實現「自由開放的印度太平洋」等目標，進一步深化兩國的戰略合作關係。雙方確認將在包括稀土在內的關鍵礦產等領域開展合作，還就人工智能（AI）領域簽署文件，建立「AI領域戰略研發夥伴關係」。

加強大學企業交流

雙方公佈約120項日印企業合作文件，並宣佈在印度推動約2萬億日圓（974億港元）的新投資與產業發展計劃。兩國將建立「AI領域戰略研發夥伴關係」，加速大學與企業間的人才交流，並確認於2030年前邀請500名印度高度專業人才赴日，以推動共同研究。

在本次會談中，印度希望藉由AI、半導體等美中競爭激烈的尖端技術領域，吸引日本進一步擴大投資與技術合作。

針對高市近來頻繁提及「新版自由開放印太構想」，中國外交部發言人郭嘉坤表示，嘴上喊着自由開放，心裡想着對立對抗，這樣名不副實的理念與地區國家求和平、謀發展、促合作的共同心願背道而馳，也注定不會得到真心認同。他說，面對一些製造分裂，挑動對抗的小動作，地區國家比任何時候都更加需要擦亮眼睛。

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