OpenAI擬向美政府交5%股份價值逾三千億 分析：冀維繫官商關係

英國《金融時報》報道，美國人工智能（AI）公司OpenAI提議將5%股份「交給」特朗普政府，價值約為426億美元（約3341.5億港元），聲稱可藉此讓公眾分享AI紅利。媒體分析指，此舉可維繫OpenAI與政府的關係，緩和外界對AI衝擊就業、網絡安全等的疑慮。OpenAI也提議其他頂尖AI公司，透過分配股份給主權財富基金，同樣向政府交出5%的股份。

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會談尚處於早期階段

《金融時報》引述知情人士透露，OpenAI行政總裁奧爾特曼在與白宮官員的談話中，積極提出這一想法，其中包括總統特朗普總統、商務部長盧特尼克、財政部長貝森特。奧爾特曼表示，此舉是與大眾分享AI發展紅利的最佳方式。開發聊天機械人ChatGPT的OpenAI今年3月完成一輪破紀錄融資後，估值飆升至8520億美元；以此計算，5%的OpenAI股權價值約達426億美元。

知情人士透露，政府與OpenAI之間的「概念性」會談尚處於早期階段，任何協議的達成都可能需要國會立法才能實施。據報道，讓政府持有公司股份有助於OpenAI與當局維繫關係，同時也可讓公眾分享AI帶來的財富，緩和外界對AI產業日益高漲的政治反彈。

憂AI衝擊就業及網安 與日俱增

隨着美國民眾與政界對大型AI數據中心擴建，及AI對就業與網絡安全衝擊的擔憂漸增，AI在美國的發展遇到更多阻力。部分共和黨人及特朗普的顧問都傾向於對該行業實施更嚴格的監管。

此前，OpenAI應政府要求，推遲了ChatGPT-5.6的全面公開發佈。當局上個月還一度以國家安全風險為由，下令OpenAI競爭對手Anthropic暫停向外國公民開放其頂級的AI模型。目前這兩家企業都在籌備上市，這將擴大其股東基礎並為現有投資者帶來豐厚收益。

奧爾特曼與其他高層建議，美國頂尖的AI開發商也應將其5%的股權，分配給像阿拉斯加永久基金這樣的機構。

阿拉斯加永久基金是一個主權財富基金，它將阿拉斯加州的石油財富投資於股票，並向州政府和居民支付股息。這些AI公司可能包括Anthropic、Google、Meta，但不清楚它們是否會同意OpenAI的倡議。

特朗普上個月表示，他正在探索讓公眾持有一流AI公司股份的方案，以回應國內對美國民眾無法分享該行業預期利潤的擔憂。他日前形容美國政府入股AI巨頭是「一件美事」，表示這將使美國人成為「這場（AI）革命的夥伴」。

美國政府先前曾入股多間私人公司，特朗普第二任期內投資了英特爾（Intel）、IBM及其他量子和關鍵礦產公司。去年8月，政府斥資89億美元購入英特爾普通股，取得了該晶片製造商10%的股份。