食髓知味三度行竊前女友家 泰男遭撞破揮刀滅門殺一家三口 

泰國北攬坡府（那空沙旺府）發生滅門慘劇。一名因涉嫌盜竊而被通緝、身無分文的狠毒男子，因過去兩度潛入前女友家中盜竊輕易得手，在食髓知味下，於周二（6月30日）凌晨第三度登門作案。孰料，男子在屋內搜掠期間，與前女友及其年邁父母一家三口正面迎上。狠男非但毫無悔意，反而惡向膽邊生，當場持利刀瘋狂亂砍，將三人活活捅死。

一家三口離奇集體失蹤 警搜殘餘錄像鎖定前男友

綜合泰國媒體及外電最新報道，這宗滅門悲劇發生於北攬坡府派薩里縣第8村。當地村長於6月30日發現村民懷希塔（78歲）、提姆（69歲）夫婦，以及他們43歲的女兒披婉蓬一家三口離奇集體失蹤，鄰居亦多日未見三人蹤影，心覺不妙下於是報警求助。

警方在木薯園挖出三名死者遺體。泰國警方圖片

泰男食髓知味兩度行竊前女友家，第三次遭撞破後，竟揮刀滅門殺一家三口。泰國警方圖片

警方在木薯園挖出三名死者遺體。泰國警方圖片

警方接報前往死者大宅調查時，赫然發現大門從外部被反鎖，屋內空無一人。經驗屍人員及探員仔細搜證後，發現大宅的監控攝影機電線已被切斷，廚房隔斷處更留有被工具強行撬開的痕跡。辦案人員隨後深入排查，在成功修復並查看剩餘的監控錄像後，發現於6月30日凌晨約2時30分，披婉蓬的42歲前男友薩瑪特曾鬼祟潛入屋內，隨後駕駛死者家中的車輛匆忙離開。警方當時推斷一家三口極可能已遭綁架，隨即將薩瑪特列為高度危險人物並展開全省大搜捕。

兩度偷前女友奪款十四萬泰銖 食髓知味變屠夫

警方連日擴大搜尋薩瑪特的下落，發現他先駕駛著失蹤者家族的車輛，逃往巴吞他尼府空鑾縣一處地點將車輛棄置。隨後，他再改換交通工具，連夜逃竄至春武里府邦拉蒙縣，並隱姓埋名住進旅遊勝地芭堤雅的一間酒店內企圖匿藏。周三（2日）深夜，大批荷槍實彈的警員根據情報掩至酒店登門突擊，成功將睡夢中的薩瑪特當場逮捕。

經警方通宵審訊，薩瑪特在鐵證面前防線崩潰，供認了震驚全國的滅門及埋屍經過。薩瑪特交代，他與前女友披婉蓬分手後，因涉及其他盜竊案而遭到警方通緝，日子過得落魄且身無分文。他深知前女友家境不俗，遂於今年4月21日首度潛入死者家中行竊，輕易偷走11.4萬泰銖（約2.5 萬港元）；隨後食髓知味，於5月8日二度上門盜取3.2萬泰銖（約7,000 港元）。由於連續兩次得手且未被察覺，他徹底沉迷於這種不勞而獲的快感，遂決定在6月30日凌晨第三度重返舊地作案。

撞破行竊爆發血戰 木薯園掘出三具遺體

薩瑪特供稱，事發凌晨他潛入大宅後，熟練地拆除監控攝影機並取出存儲卡企圖滅證，隨後順手從廚房拿取了一把利刀插在腰間防身。沒想到，正當他準備大肆搜掠時，屋內的三名死者此時突然從房間裡走出來，雙方在狹窄的客廳狹路相逢。男死者見有賊人登門，隨即舉起一把裝飾用的泰式長劍向他砍去。薩瑪特隨即拔出腰間利刀瘋狂反擊，由於身強力壯，他當場將一家三口斬殺於血泊之中。

殺人後，薩瑪特極度慌張，為了掩蓋罪行，他將三具血淋淋的屍體合力搬上死者家中的皮卡車，驅車運往約兩公里外的一處荒僻木薯園，掘出深坑將三人草草埋屍。警方在周四下午，大批警員押解身穿囚衣的嫌犯薩瑪特重返命案現場及木薯園指認埋屍位置。在警方與法醫的挖掘下，於一處明顯近期被挖掘並重新填埋的地面下，正式挖出失蹤三天、已被泥土掩埋的三名死者遺體。案件目前已進入司法程序。