世界盃奇迹｜墨西哥調皮犬走失逾月音訊全無 因現身球迷慶祝直播被尋回 

世界盃賽場內外往往充滿令人嘖嘖稱奇的夢幻奇蹟。墨西哥一戶家庭飼養的一隻六歲調皮愛犬，自今年5月底從家中後院偷溜走失後，全家人苦尋一個多月均音訊全無、希望漸漸渺茫。豈料，日前當地正直播世界盃賽事，這家人在觀看球迷瘋狂慶祝墨西哥國家隊擊敗捷克隊的網絡直播時，竟然在擠擁的狂歡人群中，一眼認出失蹤已久的愛犬。這家人隨即化身「偵探」，透過直播畫面中的街道地標鎖定現場位置，最終成功追蹤到愛犬下落，讓這隻流浪一個月的狗狗奇蹟大團圓回家。

後院偷溜流浪一個月 墨西哥險勝捷克全國狂歡成轉機

綜合外媒報道，這隻創造「世界盃奇蹟」的幸運小母狗名叫「拉戈達」（Gorda，又名This is Gorda）。據其主人阿萊（Ale）表示，六歲的拉戈達性格活潑調皮，於今年5月27日，牠趁家人不察覺時，悄悄從位於墨西哥的住屋後院偷溜外出，隨後便徹底失去蹤影。一個多月以來，家人翻箱倒篋、四出張貼告示尋狗，卻始終毫無回音，令全家人心碎不已。

直到近日，世界盃火熱開鑼，墨西哥國家隊在一場激烈的賽事中歷史性擊敗捷克隊，贏得關鍵勝仗，全墨西哥舉國歡騰。大批興奮的足球迷隨即湧上各大城市街頭載歌載舞，慶祝這場熱血的勝利。當時，各大媒體及網民紛紛在社交平台 Facebook 上發起「Facebook Live」現場直播，向全世界實時分享墨西哥街頭那種近乎瘋狂的慶祝氣氛。

家人睇Facebook Live揉雙眼：群眾中那隻狗怎那麼眼熟？

正當拉戈達的家人亦坐在電視及手機前，觀看這場熱鬧的勝利慶祝活動直播時，鏡頭一度掃過街頭歡呼雀躍的密集人群。此時，主人阿萊與家人突然揉了揉雙眼，震驚地發現，在萬頭攢動、瘋狂吶喊的球迷腳邊，竟然混入了一隻身形極為眼熟的小狗，牠正搖著尾巴、一臉興奮地陪伴身邊的球迷一同「慶祝」勝利。

「那就是拉戈達！」家人按捺住內心的狂喜與難以置信，反覆對比畫面，百分之百確認這隻流浪到慶祝現場湊熱鬧的狗狗，正是他們苦尋了一個多月的愛犬。

化身偵探解密直播地標 驅車親赴現場終攜犬抱歸

發現愛犬尚在人間後，主人阿萊隨即展開與時間競賽的營救行動。由於直播是即時進行，阿萊一邊緊盯畫面，一邊敏銳地利用影片背景中隱約出現的建築物、商店招牌及街頭特徵等關鍵地標（Landmarks），展開地毯式搜尋，最終奇蹟地成功推斷出該段直播影片的實際拍攝精準位置。

家人隨即驅車全速趕往該個球迷聚集的慶祝現場，經過一番在人群中的緊張搜尋，果不其然看見了還在現場流連的拉戈達。拉戈達見到久違的主人，隨即興奮地飛撲上前。阿萊一家隨即將這隻失蹤一個月、卻因世界盃而「意外出鏡」的愛犬緊緊抱入懷中，並安全帶返家中。這場因為墨西哥隊贏波而引發的汪星人奇遇記，在網絡上瘋傳後被網民津津樂道，紛紛盛讚「墨西哥入一球，家庭迎來一個大奇蹟」。