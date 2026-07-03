俄烏戰爭｜俄500無人機74導彈狂轟基輔11小時 至少25死90餘傷

烏克蘭陷入開戰以來最為驚心動魄的轟炸。為報復烏克蘭軍方近日連番出動無人機襲擊煉油廠等民用能源設施，俄羅斯軍方於周四（2日）凌晨發動瘋狂大報復，對烏克蘭首都基輔展開長達11個小時的大規模導彈與無人機攻襲。市內多處住宅大樓、國際酒店、大型商廈在連環爆炸中淪為頹垣敗瓦，烽煙四起。烏克蘭官方證實，這場轟炸至今已造成至少25名平民死亡，超過90人受傷，死傷者中包括多名年幼兒童。總統澤連斯基因提早接獲情報，緊急縮短在愛爾蘭的訪問行程，漏夜趕返國內應對這場危機。

導彈無人機多向圍攻基輔 防空系統攔截未果30處淪廢墟

綜合外電及烏克蘭軍方發佈的最新戰報，俄軍這波空襲攻勢規模甚大。俄軍在短時間內一共出動了496架自殺式無人機，並從陸地、海洋及空中戰略轟炸機上，同步發射了多達74枚各型導彈，當中包括極難攔截的戰術彈道導彈以及低空掠海的巡航導彈。這數百枚空中殺器從多個不同方向、多個波次同時向基輔傾瀉。

俄軍500無人機74導彈狂轟基輔11小時。美聯社

俄軍500無人機74導彈狂轟基輔11小時，造成至少25死90餘傷。美聯社

俄軍500無人機74導彈狂轟基輔11小時。美聯社

雖然烏軍防空部隊徹夜奮戰，成功攔截了絕大多數的來襲目標，但由於俄軍採取了飽和攻擊策略，最終仍有多達33枚導彈或無人機成功突破防空網並擊中目標。基輔市軍事管理局高層表示，市內有超過30處地點遭到毀滅性破壞，且絕大多數均為平民居住區。總統澤連斯基隨後視察災區時指出，受襲場所包括急救站、國家級研究機構、商務酒店等，其中一幢6層高的建築物被重型導彈直接貫穿，多個樓層發生毀滅性塌陷。

數萬市民攜犬抱子摸黑逃入地鐵 驚悚50分鐘「連環回頭炸」引恐慌

外媒記者在基輔市中心目擊了這幕宛如末日的驚悚場景。凌晨時分，震耳欲聾的防空警報刺破夜空，市中心與東部地區隨即傳出數十次密集的巨大爆炸聲，熊熊烈火直衝雲霄。俄軍採用了「二次襲擊（Double Tap）」戰術——在首輪爆炸發生約50分鐘後，等待救援人員與市民聚集時，同一受襲地點再度發生猛烈大爆炸，致命的火球與鋼鐵碎片四處飛散。

面對漫天烽火，市內超過5萬名市民摸黑跑進全市46個地鐵站等地下防空洞避難。地鐵站內擠滿了密密麻麻的人群，不少父母緊緊抱著啼孩子和寵物，有人帶着簡易睡墊癱坐在地。有居民向記者表示：「當時至少有3至4枚導彈連續砸在我們的社區，我們躲進地下室時，能清晰感覺到整個天花板和地面都在瘋狂震動，彷彿世界末日。」

五大行政區火海沖天 鄰國戰機緊急升空防範

根據基輔州長公佈的災情簡報，基輔市內共有5個行政區在炮火中淪為重災區。在著名的布查區（Bucha），大批消防員在震耳欲聾的爆炸聲中，冒死撲救多座陷入火海的巨型倉庫和一幢被炸穿的住宅大樓，該區大量的學生宿舍及私家車亦被炸至形同廢鐵。與此同時，基輔市長亦證實，市中心的謝甫琴科區（Shevchenkivskyi）災情同樣嚴峻，一幢3層高建築物的頂層以及一間高檔酒店的屋頂均在上空爆炸後引發沖天大火。

鑑於俄軍導彈漫天飛舞、極度逼近北約防線，引發周邊歐洲國家關注。鄰國波蘭軍方在轟炸期間，一度緊急出動多架戰鬥機升空升級戒備，防止俄軍導彈誤入領空，直至局勢稍為緩和後才召回戰機。而芬蘭政府亦一度在芬蘭灣東部實施臨時航空管制以策安全。

俄國防部承認「大規模打擊」 亮明牌報復烏克蘭突襲境內煉油廠

空襲發生後不久，俄羅斯國防部隨即發表聲明，證實其戰略部隊向基輔發動了「大規模精準打擊」，指出此舉是為了強烈「回應基輔政權對俄羅斯聯邦境內民用設施所實施的恐怖襲擊」。

事實上，最近數月以來，烏克蘭軍方顯著加強了對俄羅斯本土「經濟命脈」的跨境空襲力度，特別是在今年6月下旬，烏軍多架長程自殺式無人機成功突破俄軍防空網，密集轟炸了包括莫斯科市及其他邊境州份的多家大型煉油廠與能源儲存設施。俄羅斯官方日前表示，受到烏軍狂轟濫炸影響，部分南部州份已陸續出現嚴重的燃油供應短缺現象。