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熱到發瘋！法國民眾為搶風扇爆打鬥 超市店門被擠破

即時國際
更新時間：03:58 2026-07-03 HKT
發佈時間：03:58 2026-07-03 HKT

歐洲遭遇世紀級熱浪，多國持續錄得攝氏40度以上高溫，法國更掀起搶購風扇及流動式冷氣機潮，多間連鎖超市供應迅速售罄。其中連鎖超市Lidl周四（3日）推出大批風扇及冷氣機應市，吸引大批民眾凌晨排隊，多間分店更因搶購演變成混亂，店門被擠破，甚至出現推撞、打鬥場面，需要警方介入維持秩序。

法國傳媒報道，Lidl法國公司周四保證全國供應20萬部風扇及流動式冷氣機發售，引發民眾搶購潮，不少人黎明前已在各地分店外排隊輪候。

在巴黎西郊楠泰爾（Nanterre）一間Lidl分店，開門一刻即有逾100人衝入店內，期間店門因不勝負荷被擠破。民眾進入店內後互相爭奪貨品，甚至爆發肢體衝突。報道指，在混亂情況下，最終僅約10人成功購得風扇或冷氣機。

伊夫林省（Yvelines）一間分店情況同樣混亂。雖然店內僅供應約50部風扇，沒有流動式冷氣機，但貨架數分鐘內已被搶購一空。當現場只剩下數盒風扇時，多名顧客更因搶貨爆發打鬥，最終警方到場介入。

網上流傳的多段民眾為爭搶風扇打鬥的影片，引發網民熱議。有人形容現場情況「荒謬」，指民眾幾近失控，「大家都瘋狂了」。亦有人批評Lidl低估需求，安排失當。

巴黎多區亦出現供不應求情況，不少市民表示走訪多間分店仍買不到風扇或冷氣機。有Lidl分店據報僅有一部流動式冷氣機出售，有網民更估計，全巴黎可供發售的流動式冷氣機可能不足100部。

歐洲持續酷熱，西班牙災情亦持續浮現。西班牙國家氣象局（AEMET）表示，當地剛過去的6月平均氣溫較正常高出攝氏3.2度，是自1961年有紀錄以來第二炎熱的6月，僅次於去年同期。

官方數據顯示，上月全國錄得1,029宗與高溫相關的超額死亡個案，是自2015年以來6月份最高紀錄。當地持續5天的熱浪期間，多地氣溫突破攝氏40度，高溫亦令全國約73%人口一度暴露於健康風險之下。

氣象專家指出，近年歐洲熱浪出現得更早、更頻密，持續時間亦愈來愈長，反映全球暖化正令極端天氣日益嚴重。隨着夏季尚未結束，各國正加緊部署應對下一波高溫天氣。

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