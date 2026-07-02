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漢坦病毒︱世衞宣布與郵輪有關疫情結束 最後接觸者病毒檢測結果呈陰性

即時國際
更新時間：22:52 2026-07-02 HKT
發佈時間：22:52 2026-07-02 HKT

當地時間2日，世衛組織總幹事譚德塞宣佈，與郵輪有關的漢坦病毒（Hantavirus）疫情已結束，最後一名接觸者完成隔離且病毒檢測結果呈陰性。此次疫情共導致13人感染、3人死亡。

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今年5月3日，世界衛生組織晚證實在大西洋上航行的郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）出現漢坦病毒。目前，該郵輪上有3人疑似感染而死亡，其中包括一對高齡夫婦。

相關新聞：漢坦病毒︱阿根廷垃圾場朝聖成催命符？ 郵輪零號病人身份曝光

涉事郵輪名掛荷蘭旗，由荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions營運，是一艘極地探險郵輪，4月時前搭載約150名乘客從南美洲阿根廷出發，途經南極洲、福克蘭群島及多處停靠點，最終目的地是西班牙的加納利群島。當時郵輪正在北大西洋的非洲佛得角群島附近海域航行。多個線上旅遊公司指出，這艘郵輪平時約有70名工作人員隨行。

疫情爆發後，先後共有3人死亡，另有13人感染。

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