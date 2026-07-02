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印尼女與男友TikTok直播不雅片 公開受27下鞭刑劇痛台上暈倒

即時國際
更新時間：20:54 2026-07-02 HKT
發佈時間：20:54 2026-07-02 HKT

印尼亞齊省（Aceh）今日（2日）執行一宗以伊斯蘭教法處罰事件。一名女子與其男伴因被指在社交平台TikTok上進行不雅直播，被當地法院判定違反伊斯蘭教法，並處以27下「鞭刑」。涉事女子今日被執行鞭刑，因劇痛而當場暈倒。事相關畫面曝光後隨即引發國際輿論的廣泛關注與熱議。

女子在台上接受鞭刑後當場暈倒。美聯社
女子在台上接受鞭刑後當場暈倒。美聯社
女子在台上接受鞭刑後當場暈倒。美聯社
女子在台上接受鞭刑後當場暈倒。美聯社
女子在台上接受鞭刑後當場暈倒。美聯社
女子在台上接受鞭刑後當場暈倒。美聯社
女子在台上接受鞭刑後當場暈倒。美聯社
女子在台上接受鞭刑後當場暈倒。美聯社

相關新聞：伊斯蘭教法｜印尼情侶婚外性行為兼飲酒受鞭140下 女哭着捱打昏厥倒地

英國《每日郵報》報道，該名女子與其男伴被指控在TikTok直播期間進行性行為。二人觸犯該省極為嚴格的伊斯蘭教法，兩人最終被判處接受27下鞭刑。執行鞭刑時，涉事女子當時雙膝跪地，神情痛苦並發出尖叫，而一名蒙面的伊斯蘭教法警察則手持長鞭，反覆抽打她的背部。

在行刑過程中，女子因無法承受劇烈疼痛而極度扭曲，最終不支昏。女子癱軟在地上無法動彈，現場醫護人員立即上前為其進行檢查。據悉，醫護人員會評估其身體狀況，確認是否能繼續承受餘下的鞭刑。

當局會待女子身體狀況合適時，再補足剩餘的鞭笞次數。與此同時，她的男伴以及另外四名干犯不同罪行的囚犯，亦於同日接受相應的鞭刑。

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