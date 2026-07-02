泰國11歲男童偷駕父母貨車 狂撞苦行僧隊伍致8死14傷

泰國東北部莫達漢府（Mukdahan）發生一宗嚴重致命車禍。一名年僅11歲的男童偷駕父母的皮卡貨車（農夫車）外出，期間車輛失控直衝向一支正在步行的苦行僧侶隊伍，導致至少八人死亡、十多人受傷。

事發於今日（2日）接近中午12時。當時，一支由35名苦行僧及五名隨行信徒組成的隊伍，正依照佛教戒律以單行縱隊在道路最內側的路肩進行朝聖苦行。

貨車撞上苦行僧隊伍，至少釀成8死14傷。美聯社

事發後，未有受傷或輕傷的僧侶被安排到休息處休息。美聯社

事發後，未有受傷或輕傷的僧侶被安排到休息處休息。美聯社

前方僧侶已高聲警告

肇事男童駕駛的皮卡貨車駛至該路段時突然失控，直衝向僧侶隊伍。雖然走在最前方的四名僧侶及時察覺異狀並高聲呼叫示警，令前五名僧侶成功避開，惟車輛隨後直接撞向第六名僧侶及後方隊伍。

莫達漢府公共衛生局隨後證實，慘劇造成五名僧侶當場喪生，另有三名僧侶送院後搶救無效不治。此外，還有14名僧侶身受重傷。

父母得知已即時報警

肇事男童的母親悲痛地表示，兒子是瞞著家人偷偷將貨車開走，這亦是他首次作出此等行為。她透露，在發現兒子偷車離家後，已即時致電「191」緊急報案專線求助，懇求警方協助截查該車輛，可惜最終仍慢了一步，未能及時阻止悲劇發生。

當地警方指出，肇事男童目前處於極度受驚狀態，暫時無法接受查問，警方已先向其監護人了解案發經過。由於涉案者為未成年人，警方已扣留肇事車輛作進一步鑑證，以釐清車禍的確切成因。