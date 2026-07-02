印度東北部暴雨成災 鐵騎士遭泥石流捲走隨山體滑落奇蹟生還︱有片

印度東北部地區最近持續遭受強降雨襲擊，其中阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）多地已頻發山泥傾瀉與洪水災情。該邦近日更發生一宗驚險意外，一名電單車司機在行經山路時，遭遇突發的山泥傾瀉，連人帶車被泥石流捲走。幸運的是，隨後滑動的山體及時止住，該名騎士不僅未受重傷，更成功自行爬出脫險。

暴雨致道路塌陷

這宗事件發生於6月28日，地點位於阿魯納恰爾邦下桑朗縣（Lower Siang district）的錫吉鎮（Siji）。當地近日受到持續不斷的季風暴雨影響，導致山區道路結構極度不穩定。

現場畫面顯示，該名鐵騎士當時正小心翼翼地沿著一條開鑿於山坡、狹窄且泥濘的道路行駛。然而在緩慢前行期間，路面突然發生大面積塌陷，大量泥漿與岩石如洪水般傾瀉而下，在短短數秒內便將鐵騎士與摩托車一併捲下山坡。由於鐵騎士在滑落過程中始終保持在泥石流表層，並未遭到掩埋，因此在山體停止滑動後得以平安生還。

泥石流阻斷河道

此外，這場大型山泥傾瀉同時阻斷了當地的錫吉河（Siji River）河道，並形成一座臨時的堰塞湖（泥石流屏障）。鑑於潛在的潰決洪水與邊坡進一步惡化的風險，當地主管機關已對該區域展開密切監測。

網民痛批無序開發

許多網友在社群媒體上形容這次死裡逃生簡直是「奇蹟」。這段驚險影片在網路引發熱議，有網民直言該名騎士「運氣極佳」；亦有輿論將矛頭指向當地近年無序的開發模式，批評盲目砍伐森林與缺乏規劃的山體開挖，是導致阿魯納恰爾邦山泥傾瀉頻發的主因。

目前印度東北部地區仍持續遭受強降雨襲擊，當局已多次呼籲居民及外地旅客，在季風季節期間應盡量避開易受災的山區道路，並在山泥傾瀉高危地區提高警惕。

