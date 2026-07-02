Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國加州定5月17日為「李小龍日」 史上首位華裔獲此殊榮

即時國際
更新時間：13:27 2026-07-02 HKT
發佈時間：13:27 2026-07-02 HKT

李小龍（Bruce Lee）在美國文化中被視為打破種族刻板印象的先驅、亞裔美國人文化的奠基者以及全球流行文化ICON。為了表彰其深遠的文化貢獻，據代表舊金山的加州州議員馬特．哈尼（Matt Haney）辦公室表示，加州州長紐森（Gavin Newsom）於周二（6月30日）下午簽署法案，正式將每年的5月17日定為「李小龍日」。

相關新聞 ：李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」

基金會盼推全州自願活動

李小龍的女兒、李小龍基金會首席執行官李香凝發表聲明指出，這項榮譽證明了其父親作為文化橋樑的持久遺產。

李小龍在美國被視為文化巨星與功夫英雄。美聯社
李小龍在美國被視為文化巨星與功夫英雄。美聯社

她表示，從在李小龍哲學思想中找到自信的年輕人、到在銀幕上看到自己身影的家庭，以及從其自律教誨中汲取力量的運動員，李小龍的影響至今依然深遠。該基金會與各亞裔美國人組織希望，未來每年都能在加州全境開展文化展覽、公共活動及課堂教學等自願紀念活動。

州議員哈尼在聲明中盛讚李小龍是加州優秀人才的縮影。他指出，在亞裔美國人經常於銀幕缺席或被刻板印象化的年代，李小龍幫助了幾代人看到自己以力量和尊嚴的形象出現。

輟學專注武術教學

李小龍於1940年在美國出生，其家庭當時正隨粵劇團在當地巡迴演出，他因此獲得美國出生公民權。數月後全家返回香港，李小龍在港成為童星並開始研習武術。1959年他重返美國，兩年後入讀華盛頓大學，主修戲劇，並副修哲學與心理學，隨後輟學專注於武術教學。

返港成一代巨星

20世紀60年代，李小龍在好萊塢發展，最著名的角色是在電視劇《青蜂俠》中飾演「加藤」。然而，當時製片廠多要求他出演帶有種族刻板印象的角色，且其片酬遠低於白人同行。

李小龍隨後返回香港發展，憑藉《唐山大兄》和《精武門》等代表作成為一代武術電影巨星。1973年7月20日，李小龍在香港猝逝，享年32歲。
 

最Hit
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
家居裝修
7小時前
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
20小時前
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
2小時前
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼。路透社
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼
足球世界
6小時前
陶大宇被爆秘婚後首跟老婆同框  曾任傳媒高層太太笑容甜蜜小鳥依人  賢慧低調收服師奶殺手
陶大宇被爆秘婚後首跟老婆同框  曾任傳媒高層太太笑容甜蜜小鳥依人  賢慧低調收服師奶殺手
影視圈
4小時前
星島申訴王 | 失業兩個月 夫打3份散工養家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星島申訴王 | 港男失業日做3份兼職仍拮据 全職妻拒辭工人：夜晚炒多份散
申訴熱話
5小時前
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
17小時前
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
即時中國
13小時前