美國加州定5月17日為「李小龍日」 史上首位華裔獲此殊榮

李小龍（Bruce Lee）在美國文化中被視為打破種族刻板印象的先驅、亞裔美國人文化的奠基者以及全球流行文化ICON。為了表彰其深遠的文化貢獻，據代表舊金山的加州州議員馬特．哈尼（Matt Haney）辦公室表示，加州州長紐森（Gavin Newsom）於周二（6月30日）下午簽署法案，正式將每年的5月17日定為「李小龍日」。

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基金會盼推全州自願活動

李小龍的女兒、李小龍基金會首席執行官李香凝發表聲明指出，這項榮譽證明了其父親作為文化橋樑的持久遺產。

李小龍在美國被視為文化巨星與功夫英雄。美聯社

她表示，從在李小龍哲學思想中找到自信的年輕人、到在銀幕上看到自己身影的家庭，以及從其自律教誨中汲取力量的運動員，李小龍的影響至今依然深遠。該基金會與各亞裔美國人組織希望，未來每年都能在加州全境開展文化展覽、公共活動及課堂教學等自願紀念活動。

州議員哈尼在聲明中盛讚李小龍是加州優秀人才的縮影。他指出，在亞裔美國人經常於銀幕缺席或被刻板印象化的年代，李小龍幫助了幾代人看到自己以力量和尊嚴的形象出現。

輟學專注武術教學

李小龍於1940年在美國出生，其家庭當時正隨粵劇團在當地巡迴演出，他因此獲得美國出生公民權。數月後全家返回香港，李小龍在港成為童星並開始研習武術。1959年他重返美國，兩年後入讀華盛頓大學，主修戲劇，並副修哲學與心理學，隨後輟學專注於武術教學。

返港成一代巨星

20世紀60年代，李小龍在好萊塢發展，最著名的角色是在電視劇《青蜂俠》中飾演「加藤」。然而，當時製片廠多要求他出演帶有種族刻板印象的角色，且其片酬遠低於白人同行。

李小龍隨後返回香港發展，憑藉《唐山大兄》和《精武門》等代表作成為一代武術電影巨星。1973年7月20日，李小龍在香港猝逝，享年32歲。

