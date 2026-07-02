Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

塔利班新法允許童婚「沉默即同意」 聯合國斥合理化歧視女性

即時國際
更新時間：10:18 2026-07-02 HKT
發佈時間：10:18 2026-07-02 HKT

阿富汗塔利班政權近日頒佈有關離婚程序的新法令，由於當中多項條款被指變相承認童婚，引來聯合國、人權組織及法律學者的強烈批評。新法例允許監護人為未成年人安排婚姻，且並未設立最低結婚年齡限制。

相關新聞：塔利班禁女權 大學教材剷除女性著作

離婚須得丈夫同意

今年4月，塔利班最高領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）頒佈了一項關於夫妻司法分居的新法令，當中列出了12個可解散婚姻的理由。

雖然在條文表面上，某些條款似乎為女性提供了尋求法庭協助的途徑，但在實際操作中，每條路徑都受到男性權力的阻礙，包括必須獲得丈夫的同意、法官的裁量權、證人的證詞，或是男性親屬的權力。法令甚至規定，即使在虐待或疏忽照顧的情況下，若未經丈夫同意，法官和仲裁員仍不得批准離婚。

美國全國公共廣播電台（NPR）隨後補充，根據塔利班司法部頒佈的新法令，第五條規定兒童的男性監護人有權為未成年人安排婚姻，相關婚姻契約將被視為合法；新法雖規定這些兒童達到青春期後可向法庭申請宣佈婚姻無效，但僅限於極少數的特定情況。此外，法令第七條更允許，若已進入青春期的處女對婚事保持沉默，將直接被視為同意婚事。

新法未設最低適婚年齡

聯合國阿富汗援助團秘書長副特別代表加尼翁（Georgette Gagnon）指出，這項法令使歧視女性的制度進一步合理化。若結合此前限制女童受教育及女性參與公共生活的措施，將進一步鞏固一套剝奪阿富汗婦女與女童自主權、機會及司法救濟渠道的體制。

阿富汗人權律師兼「人權觀察」研究員阿巴西（Fereshta Abbasi）表示，阿富汗舊有的民法典規定女童適婚年齡為16歲，在父母同意下可在15歲至16歲之間結婚。

然而新法令卻完全沒有列明任何最低年齡限制。她批評，此法律賦予男性極大權力，幾乎剝奪了女性所有的法律保護，同時違反了《消除對婦女一切形式歧視公約》和《兒童權利公約》。

女性被禁踏足法律界

事實上，自塔利班於2021年重新掌權後，便禁止女性在法律系統工作，女律師及女法官均被排除在外，導致女性在面對家庭暴力或強迫婚姻時更難尋求法律援助。新法令雖然允許兒童在進入青春期後向法院申請撤銷婚姻，但並未明確界定「青春期」的定義；此外，相關申請還需要證人支持，且女性前往法院時必須有男性監護人陪同，令司法救濟過程困難重重。

經濟危機加劇童婚

除了法律保護倒退外，阿富汗女童失學問題及當地的經濟危機也加劇了童婚的風險。報導指出，估計有近85%的阿富汗人正處於艱難求生的邊緣，部分家庭為了取得男方支付的「聘金」以維持生計，因而更早安排女兒結婚。「阿富汗婦女歷史轉型運動」創辦人之一薩伊（Roqia Saee）批評，塔利班將童婚納入正式的法律結構，只會使其得以延續並進一步擴大。

有媒體引述聯合國報告報道，自2021年8月塔利班重新掌權以來，該組織已頒佈超過470項法令、指示和命令，其中79項專門針對婦女和女孩。
 

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
家居裝修
4小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼。路透社
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼
足球世界
3小時前
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
14小時前
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
17小時前
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
即時中國
10小時前
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
05:40
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
影視圈
12小時前
一號戒備信號生效
一號戒備信號生效 天文台：會在今日維持 評估是否需要在明日改發三號強風信號
社會
1小時前
星島申訴王 | 失業兩個月 夫打3份散工養家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星島申訴王 | 港男失業日做3份兼職仍拮据 全職妻拒辭工人：夜晚炒多份散
申訴熱話
2小時前